वंदे मातरम् के 150 वर्ष:  1 करोड़ लोग एक साथ गाएंगे 'संपूर्ण वंदे मातरम्', बनेगा रिकॉर्ड्स बुक में नया इतिहास

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वंदे मातरम् के 150वें वर्ष में एक अहम पड़ाव सामने आने वाला है। 25 सितंबर को एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय आयोजन में यह एशिया बुक ऑफ रिकार्ड्स तथा इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में स्थान बनाएगा।

विद्या भारती के मार्गदर्शन में 25 सितंबर शुक्रवार को देशभर में ‘नमामि भारतम्’ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

प्रातः 11 बजे देश के 25,000 से अधिक स्थानों पर एक करोड़ से अधिक विद्यार्थी, आचार्य, अभिभावक व नागरिक एक साथ सम्पूर्ण वंदे मातरम् का सामूहिक गायन करेंगे।

यह आयोजन ‘एक स्वर – एक संकल्प – एक भारत’ की भावना को अभिव्यक्त करेगा। विद्या भारती के अनुसार, ‘नमामि भारतम्’ केवल सामूहिक गायन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को ‘वंदे मातरम्’ की ऐतिहासिक यात्रा, स्वतंत्रता आंदोलन में उसके योगदान और उसके राष्ट्रीय महत्व से जोड़ने का व्यापक अभियान है।

इसके अंतर्गत विद्यालयों में संवाद, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा वंदे मातरम् के इतिहास व स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका से संबंधित विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। 150 वर्षों की यात्रा को किया जाएगा याद बता दें कि वंदे मातरम् भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन-जन में राष्ट्रभाव जागृत करने वाला महत्वपूर्ण राष्ट्रगीत रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात इसे राष्ट्रीय गीत का सम्मान प्राप्त हुआ, जबकि ‘जन गण मन’ को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। नमामि भारतम् के माध्यम से देशभर में इसकी 150 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा और राष्ट्रीय जीवन में इसके योगदान को स्मरण किया जा रहा है।

विद्या भारती के अनुसार, इस राष्ट्रव्यापी आयोजन को एशिया बुक ऑफ रिकार्ड्स तथा इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स द्वारा एक साथ सर्वाधिक संख्या में विद्यार्थियों व आमजन द्वारा एक स्वर में वंदे मातरम् के सामूहिक गायन के रूप में रिकार्ड प्रमाणन हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

दोनों संस्थाओं ने विद्या भारती के विद्यालयों व इस अभियान के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं। विद्या भारती दिल्ली प्रांत के महामंत्री डा. सतीश माहेश्वरी के अनुसार, दिल्ली में लगभग 300 स्थानों पर एक लाख से अधिक विद्यार्थी, आचार्य, अभिभावक एवं नागरिक नमामि भारतम् में सहभागी होंगे।

दिल्ली में प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार है मुख्य कार्यक्रम स्थान: पीजीडीएवी कालेज परिसर, रिंग रोड, नेहरू नगर, लाजपत नगर, नई दिल्ली – 110065

समय: 25 सितम्बर, प्रातः 11:00 बजे

मुख्य अतिथि: देशराज शर्मा, अखिल भारतीय महामंत्री, विद्या भारती अन्य कार्यक्रम माता लीलावंती सरस्वती बाल मंदिर

एल ब्लाक, हरि नगर, नई दिल्ली – 110064

(दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के निकट)

मुख्य अतिथि: सुखराज सेठिया, अध्यक्ष, उत्तर क्षेत्र, विद्या भारती