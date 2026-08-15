लाल किले पर पहली बार गूंजा वंदे मातरम्, 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बना इतिहास

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। स्वाधीनता के आंदोलन में जिस गीत को गाते हुए क्रांतिकारी हंसते-हंसते फांसी के फंदे तक चूम लेते थे। उसी राष्ट्रगीत वंदेमातरम् को स्वाधीन भारत के स्वतंत्रता समारोह से दूर रखा गया। उसके उत्साह, उमंग से वह गीत गायब रहा। सियासत हुई तो महत्व और कम किया गया, लेकिन वक्त का पहिया घूमता है।

आखिरकार आजादी के 80वें स्वतंत्रता समारोह में पहली बार मौजूद हजारों लोगों को वह गीत फिर से भाव विभोर कर गया। समारोह अद्भुत राष्ट्रीय चेतना, अटूट देशभक्ति और भव्यता का साक्षी बना। पूरा प्राचीर और प्रांगण वंदे मातरम् के उद्घोष और विकसित भारत के पावन संकल्प से ओतप्रोत नजर आया। विशेष, पुष्प वर्षा करते एक हेलीकाप्टर ने वंदे मातरम् अंकित ध्वज लेकर उड़ान भरी।

पहली बार इतिहास रचते हुए राष्ट्रगीत वंदे मातरम् का गान ऐतिहासिक लाल किला परिसर में इस वर्ष के समारोह में पहली बार इतिहास रचते हुए राष्ट्रगीत वंदे मातरम् का गान हुआ। वह भी पूरे छह छंदों से दो बार लालकिला गुंजित हुआ। समारोह स्थल पर जैसे ही राष्ट्रगीत की पावन धुन गूंजी, परिसर में मौजूद हजारों लोग भाव-विभोर हो उठे और संपूर्ण प्रांगण राष्ट्रभक्ति के वंदन में डूब गया।

आयोजन शुरू होने से पहले वंदेमातरम् का धुन गूंजित हुआ जबकि, समारोह के समापन अवसर पर भी राष्ट्रगीत का गान हुआ। दोनों बार सावधान की मुद्रा में खड़े होकर दर्शकों और अतिथियों ने पूरे उत्साह के साथ उसके गान से वातावरण को गुंजायमान कर दिया।

गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश में सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत को गाने की अनिवार्यता के बाद यह पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह था। इसलिए इसे खास होना ही था। लालकिला के प्राचीर पर ताजे फूलों के विशाल गुच्छों से वंदे मातरम् अंकित, सुशोभित था। हर कोई इस ऐतिहासिकता की चर्चा कर रहे थे। साथ ही सामने छात्र भी वंदे मातरम् को आकार देते हुए बैठे थे।

झीलों को समर्पित दीर्घा, विकसित भारत का संदेश इस बार की व्यवस्था में सांस्कृतिक विविधता और पर्यावरण संरक्षण की झलक भी स्पष्ट दिखी। इस बार झीलों को समर्पित दर्शक दीर्घा थी। अलग-अलग दर्शक दीर्घाओं के नाम दलपत सागर, हुसैन सागर, कांकरिया, चिलिका, चंद्रताल और भीमताल जैसी झीलों के नाम पर रखे गए थे, जो देश के लोगों के पर्यावरण जागरूकता से जोड़ा। इसी तरह विकसित भारत का संदेश प्रगाढ़ था। प्रांगण में विभिन्न स्थानों पर वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को दर्शाते हुए भव्य संदेश और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई थीं।