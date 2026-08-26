अमेरिका में Ex Girlfriend की हत्या कर सूटकेस में छिपाई लाश, 8 महीने से दिल्ली में छिपा अर्जुन शर्मा गिरफ्तार 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अमेरिका के मैरीलैंड में पूर्व प्रेमिका निकिता गोदिशाला की हत्या के मामले में वांछित अर्जुन शर्मा को गैर-जमानती वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद पटियाला हाउस स्थित अदालत ने उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया और आवश्यक हिरासत वारंट तैयार करने के निर्देश दिए। भारत में अर्जुन के खिलाफ चल रही कार्रवाई अमेरिका के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर हो रही है।

गैर-जमानती वारंट के बाद हुई गिरफ्तारी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनीश भास्कर मणि त्रिपाठी ने मामले में आदेश पारित किया। अदालत ने दर्ज किया कि आरोपित के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट की तामील के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, जिसमें किसी तरह की चोट नहीं मिली। इसकी सूचना उसके परिवार को भी दी गई। हैदराबाद की प्राथमिकी में भी संदिग्ध सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि अर्जुन शर्मा हैदराबाद के लालागुडा थाने में दर्ज एक अन्य प्राथमिकी में भी संदिग्ध है। लालागुडा पुलिस के एक अधिकारी ने आगरा स्थित उसके पते पर नोटिस दिया था। इसके बाद दैनिक डायरी में प्रविष्टि की गई और गैर-जमानती वारंट की तामील के लिए छापेमारी की गई। मैरीलैंड में हुई थी निकिता की हत्या मामला 27 वर्षीय तेलुगु महिला निकिता गोदिशाला की अमेरिका के मैरीलैंड स्थित हार्वर्ड काउंटी में हुई हत्या से जुड़ा है। अमेरिकी पुलिस के अनुसार, निकिता की हत्या 31 दिसंबर 2025 और दो जनवरी 2026 के बीच की गई थी।

आरोप है कि निकिता के पूर्व प्रेमी अर्जुन शर्मा ने उस पर हमला किया और बाद में उसके लापता होने की सूचना देकर भारत भाग आया। तलाशी के दौरान निकिता का शव अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट की अलमारी में रखे एक सूटकेस से बरामद किया गया था। पुलिस के अनुसार, अर्जुन तीन जनवरी को अमेरिका से भारत आया।

पिता ने पैसों के विवाद का लगाया आरोप निकिता के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी और अर्जुन शर्मा के बीच पैसों को लेकर विवाद था। उनका आरोप है कि इसी विवाद के चलते निकिता की हत्या की गई।

अमेरिका में हत्या और हमले के चार आरोप अमेरिका में अर्जुन शर्मा के खिलाफ हत्या के दो और हमले के दो आरोप हैं। इन अपराधों में एक वर्ष से अधिक की सजा का प्रविधान है। अदालत ने कहा कि भारतीय कानून में इनके समान प्रविधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 और 118 में हैं।

प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर भारत में कार्रवाई भारत में अर्जुन शर्मा के खिलाफ चल रही कार्यवाही अमेरिका की ओर से भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध पर आधारित है। यह अनुरोध भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत किया गया है। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट समेत प्रमाणित दस्तावेज प्रत्यर्पण याचिका के साथ पेश किए गए हैं। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद दो की आवश्यकताएं पूरी होती हैं।