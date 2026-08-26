दिल्ली से UP जाने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी, रक्षाबंधन पर बसों में फ्री सफर; चलेंगी 400 अतिरिक्त बसें

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। रक्षाबंधन पर बहनों को भाइयों के घर तक आसानी से पहुंचाने के लिए UPSRTC ने मुफ्त बस सफर का तोहफा दिया है।

27 अगस्त सुबह छह बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाली यूपी रोडवेज की बसों में महिला यात्री बिना किराये के सफर कर सकेंगी। उनके साथ एक सहयात्री को भी किराया नहीं देना होगा।

रक्षाबंधन से पहले आनंद विहार ISBT पर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए 26 से 31 अगस्त तक करीब 400 अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी की गई है। सामान्य दिनों में आनंद विहार से UPSRTC की करीब 850 से 900 बसें संचालित होती हैं।

त्योहार के चलते बस अड्डे पर यात्रियों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों और कस्बों के लिए जाने वाली बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में अतिरिक्त बसों के संचालन से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

आनंद विहार ISBT के UPSRTC बुकिंग क्लर्क सुधीर गोंड ने बताया कि रक्षाबंधन को लेकर यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों के मुकाबले दोगुने से अधिक हो गई है। यात्रियों की बढ़ी संख्या को देखते हुए 27 से 29 अगस्त तक बसों के साथ टर्मिनल की व्यवस्थाएं भी बढ़ाई गई हैं। जिन मार्गों पर यात्रियों की संख्या अधिक होगी, वहां अतिरिक्त बसें लगाई जाएंगी, ताकि यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।