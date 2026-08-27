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दिल्ली में शाहीन बाग के पास यमुना में मिला अज्ञात युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

By rais rais Edited By: Kapil Kumar
Updated: Thu, 27 Aug 2026 11:19 AM (IST)

दक्षिणी दिल्ली के कालिंदीकुंज थाना क्षेत्र में बुधवार रात यमुना नदी में एक अज्ञात पुरुष का शव मिला। लगभग 40 वर्षीय शव सड़ी-गली अवस्था में था, जिसे जांच के बाद एम्स मोर्चरी भेजा गया है।

दिल्ली पुलिस।

दिल्ली पुलिस।

HighLights

  1. दक्षिणी दिल्ली के कालिंदीकुंज में यमुना में मिला शव।

  2. शाहीन बाग के पास ठोकर नंबर आठ पर हुई घटना।

  3. लगभग 40 वर्षीय पुरुष का शव सड़ी-गली अवस्था में।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के कालिंदीकुंज थाना क्षेत्र में बुधवार रात यमुना में अज्ञात शव मिला है।

पुलिस के मुताबिक, शाहीन बाग में ठोकर नंबर आठ के पास यमुना नदी में एक शव के तैरने की सूचना थी। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। शव लगभग 40 वर्षीय पुरुष का था, जो सड़ी-गली अवस्था में था। क्राइम टीम ने जांच कर शव को एम्स मोर्चरी में भेज दिया है।