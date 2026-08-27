दिल्ली में शाहीन बाग के पास यमुना में मिला अज्ञात युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के कालिंदीकुंज थाना क्षेत्र में बुधवार रात यमुना में अज्ञात शव मिला है।

पुलिस के मुताबिक, शाहीन बाग में ठोकर नंबर आठ के पास यमुना नदी में एक शव के तैरने की सूचना थी। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। शव लगभग 40 वर्षीय पुरुष का था, जो सड़ी-गली अवस्था में था। क्राइम टीम ने जांच कर शव को एम्स मोर्चरी में भेज दिया है।