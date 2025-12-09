बहन की शादी में शामिल होना चाहता है दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद, अंतरिम जमानत के लिए लगाई याचिका
उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद ने अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है। उमर ने 14 दिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद ने अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग को लेकर याचिका दाखिल की।
उमर ने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत मांगी है और उसकी बहन का विवाह शादी 27 दिसंबर को है। खालिद इस मामले में अन्य आरोपितों के साथ अवैध गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपित हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेई ने मामले को 11 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इससे पहले दो वर्ष पूर्व उमर खालिद को अपनी दूसरी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी।
उनकी अन्य जमानत याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट में खारिज हो चुकी हैं। खालिद की वर्तमान जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी, हर साल बढ़ सकता है दो से लेकर पांच प्रतिशत तक की दरें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।