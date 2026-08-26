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'यूजीसी-नेट के 84 विषयों के परिणाम इस सप्ताह घोषित होंगे', एनटीए ने दी जानकारी

By AgencyEdited By: Sonu Suman
Updated: Wed, 26 Aug 2026 11:18 PM (IST)

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने घोषणा की है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) के 84 विषयों के परिणाम इस सप्ताह घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही सीएसआईआर-नेट और आईसीएआर की विभिन्न परीक्षाओं के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम भी एनटीए की वेबसाइट पर जारी होंगे।

यूजीसी-नेट के 84 विषयों के नतीजे इसी सप्ताह होंगे जारी।

यूजीसी-नेट के 84 विषयों के नतीजे इसी सप्ताह होंगे जारी।

HighLights

  1. यूजीसी-नेट के 84 विषयों के परिणाम इस सप्ताह घोषित।

  2. सीएसआईआर-नेट, आईसीएआर परीक्षाओं के नतीजे भी जारी होंगे।

  3. कुछ विषयों में त्रुटियों के कारण दोबारा परीक्षा हुई।

पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने बुधवार को बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी - नेट) के 84 विषयों के परिणाम इस सप्ताह घोषित होंगे। भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर तथा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए यह परीक्षा एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है।

एनटीए ने एक्स पर पोस्ट किया, यूजीसी-नेट (84 विषय), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर)-नेट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) एआइईईए (पीजी) तथा एआइसीई (पीएचडी) 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह एनटीए की वेबसाइट पर प्रकाशित होंगे।

गौरतलब है कि सीएसआइआर-नेट विज्ञान के पांच विषयों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा है। आइसीएआर एआइईईईए (पीजी) - स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश और आईसीएआर एआईसीई पीएचडी - जूनियर रिसर्च फेलोशिप/सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए प्रतियोगी परीक्षा है।

अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के प्रश्नपत्रों की परीक्षा दोबारा

एनटीए ने इस साल जून में अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के प्रश्नपत्रों की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का आदेश तब दिया था, जब विशेषज्ञ समिति ने प्रश्नपत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाई थीं।

एनटीए ने 16 अगस्त को यूजीसी-नेट की उत्तर कुंजी जारी की थी और समाजशास्त्र, कामर्स तथा अंग्रेजी के प्रश्नपत्रों के संबंध में विशेष नोटिस जारी किया था। उसी दिन एनटीए ने त्रुटियों का हवाला देते हुए इन तीनों परीक्षाओं को सितंबर में दोबारा कराने की घोषणा की थी। दोबारा परीक्षाएं नौ और 10 सितंबर को होंगी। उम्मीदवारों को इसके लिए अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा।

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