यूजीसी-नेट की दोबारा परीक्षा के खिलाफ छात्र संगठनों का प्रदर्शन, एनटीए को खत्म करने की उठी मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यूजीसी-नेट के तीन विषयों की दोबारा परीक्षा कराने के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के फैसले के खिलाफ सोमवार को दिल्ली में कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि एनटीए की लगातार खामियों का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है और इससे उनकी पढ़ाई, दाखिले और करियर योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

एनटीए ने जून 2026 में अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। विशेषज्ञ समिति ने प्रश्नपत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी गंभीर त्रुटियां मिलने के बाद यह निर्णय लिया। तीनों विषयों की पुनर्परीक्षा नौ और 10 सितंबर को होगी। अभ्यर्थियों से दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

एनटीए मुख्यालय पर प्रदर्शन कर एनटीए को खत्म करने की मांग की ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित एनटीए मुख्यालय पर प्रदर्शन कर एनटीए को खत्म करने की मांग की। वहीं स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआइ) ने भी एनटीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। एनएसयूआई ने प्रश्नपत्रों में विद्वानों के नाम गलत लिखे जाने, किताबों के नाम बिगड़ने, व्याकरण संबंधी त्रुटियों और पुराने प्रश्न दोहराए जाने का आरोप लगाया।