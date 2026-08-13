दिल्ली में खेलते-खेलते पानी से भरे गड्ढे में गिरे दो मासूम, इलाज के दौरान दोनों की मौत

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला इलाके में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसा बृहस्पतिवार को 100 फुटा, डीडीए फ्लैट्स इलाके में हुआ। मृतकों की उम्र नौ और 11 वर्ष बताई जा रही है। दोनों बच्चे बवाना इलाके के रहने वाले थे।

घटना की सूचना मिलते ही नरेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को गड्ढे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। गड्ढे के पास खेलने गए थे दोनों बच्चे पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों बच्चे बारिश के पानी से भरे गड्ढे के पास खेलने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वे पानी में चले गए और डूब गए। आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी होने पर उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया गया।

सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। दोनों बच्चों को तत्काल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल (एसआरएचसी), नरेला ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के आधार पर हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बच्चे गड्ढे तक कैसे पहुंचे और उस समय उनके साथ कोई बड़ा व्यक्ति मौजूद था या नहीं।

पुलिस की अपील बारिश के मौसम में खुले गड्ढों और जलभराव वाले स्थानों को लेकर पुलिस ने अभिभावकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि बच्चों को खुले गड्ढों, नालों और जलभराव वाले स्थानों के आसपास खेलने या जाने से रोकें। थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है।