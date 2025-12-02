पांच से सात दिसंबर तक 13 ट्रेनें रहेंगी कैंसल, तीन ट्रेनों के मार्ग में भी किया गया बदलाव

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफाॅर्म के पुनर्विकास का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही गाजियाबाद यार्ड में संरक्षा कार्य किया जाना है। कई लोकल ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है।