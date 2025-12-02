पांच से सात दिसंबर तक 13 ट्रेनें रहेंगी कैंसल, तीन ट्रेनों के मार्ग में भी किया गया बदलाव
गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास और यार्ड में संरक्षा कार्य के चलते रेलवे ने पांच से सात दिसंबर तक कई लोकल ट्रेनें रद्द कर दी हैं। कुछ ट्रेनों के ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफाॅर्म के पुनर्विकास का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही गाजियाबाद यार्ड में संरक्षा कार्य किया जाना है। कई लोकल ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है।
ये ट्रेनें रहेंगी कैंसल
- पांच दिसंबर: पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार टर्मिनल विशेष (05579) और बरेली-पुरानी दिल्ली पैसेंजर (54075) निरस्त रहेगी।
- छह दिसंबर: पुरानी दिल्ली-सातरोड पैसेंजर (54085), सातरोड-पुरानी दिल्ली पैसेंजर (54086), पुरानी दिल्ली-बरेली पैसेंजर (54076) और पुरानी दिल्ली-अलीगढ़ ईएमयू (64102) नहीं चलेगी।
- सात दिसंबर: पुरानी दिल्ली-दनकौर ईएमयू (64104), दनकौर-शकूरबस्ती ईएमयू (64109), गाजियाबाद-टुंडला ईएमयू (64167), टुंडला-गाजियाबाद ईएमयू (64168), पुरानी दिल्ली-मुरादाबाद पैसेंजर (54308), अलीगढ़-पुरानी दिल्ली ईएमयू (64101) और आनंद विहार टर्मिनल-पूर्णिया कोर्ट विशेष (05580) को निरस्त रहेंगी।
इन ट्रेनों के मार्ग में किया गया बदलाव
छह दिसंबर: दौराई (अजमेर)-टनकपुर एक्सप्रेस (15091) गाजियाबाद-मेरठ सिटी-टपरी- लक्सर, मुरादाबाद के रास्ते चलेगी। श्री माता वैष्णों देवी कटड़ा-सूबेदारगंज (20434) अंबाला छावनी-सहारनपुर-मेरठ सिटी-खुर्जा के रास्ते और अयोध्या छावनी- पुरानी दिल्ली (14205) मुरादाबाद-लक्सर-टपरी-मेरठ सिटी-गाजियाबाद के रास्ते चलेगी।
