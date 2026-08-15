मुकरबा चौक से पाकिस्तान सीमा तक पहुंचेगा तिरंगा, दिल्ली की सड़क से गुजर रहे हजारों वाहनों पर लहराएगा राष्ट्रध्वज
स्वतंत्रता दिवस के जश्न में दिल्ली के मुकरबा चौक पर लोग वाहनों और घरों के लिए तिरंगे खरीद रहे हैं। यह तिरंगा यात्रा वाहनों के माध्यम से हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर होते हुए पाकिस्तान सीमा तक पहुंच रही है।
HighLights
मुकरबा चौक पर तिरंगे की भारी बिक्री हो रही।
वाहन चालकों को डेढ़ किलोमीटर मार्ग पर तिरंगा मिल रहा।
तिरंगा यात्रा पाकिस्तान की सीमा तक पहुंच रही है।
संजय कुमार, बाहरी दिल्ली। आजादी के जश्न का रंग इस बार दिल्ली के मुकरबा चौक से पाकिस्तान की सीमा तक पहुंच रहा है। इस चौक से करनाल की ओर जाने वाले डेढ़ से दो किलोमीटर मार्ग पर 100 से अधिक लोग हजारों दो व चार पहिया वाहन चालकों को तिरंगा उपलब्ध करवा रहे हैं। ये झंडे इनके वाहनों पर उत्तर भारत में लहराने के साथ इनके अलग-अलग राज्यों में भी लहराएंगे।
बाइपास पर कतार में तिरंगे का कारवां सिंधु बार्डर पार कर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल व जम्मू-कश्मीर तक पहुंच रहा है। इस सड़क पर हर हाथ में तिरंगा व चरखी लेकर खड़ी विक्रेता महिलाएं, युवा व बच्चे देश भक्तों का इंतजार करते हैं। छोटे-बड़े, कागज के, कपड़े के और वाहनों पर लगने वाले झंडे यहां 10 रुपये से 500 रुपये तक मिल रहे हैं।
इनको लोग अपने वाहनों पर लगाने के साथ घरों पर लगाने के लिए ले कर जा रहे हैं। राजस्थान के झुंझुनू निवासी रमेश ने बताया कि पिछले कुछ सालों में लोगों का रुझान तिरंगा वाहनों पर लगाने का बढ़ा है। साथ ही तिरंगा को घर पर लगाने की अनुमति ने लोगों के सपनों को पूरा कर दिया है। विक्रेता सागर ने बताया कि इस रोड से कश्मीर तक ट्रक जाते हैं और खुशी होती है कि हमारा तिरंगा दिल्ली से पड़ौसी देश की सीमा तक पहुंच रहा है।
सोहेल ने बताया कि यहां पर 10 रुपये से 500 रुपये तक दस साइज के तिरंगा मिल रहे हैं। पहले कांवड़ वाले धर्म ध्वजा के साथ तिरंगा अपने वाहनों पर लगाते थे। अब अधिकांश तिरंगा की बिक्री हो रही है। एक दिन में चार हजार रुपये तक की कमाई हो जाती है। डर बरसात का लगता है, इससे हमारा काम चौपट होने का डर रहता है।
राजस्थान से सुखी व राहुल ने बताया कि 15 अगस्त तक हमारा काम चलेगा। इस काम को करके खुशी हाेती है। बारिश से बचने के लिए पत्नी ने पन्नी ओढ़ ली है। हम अपनी रोजी-रोटी कमाने के साथ देश की आजादी के जश्न में शामिल हो रहे हैं।
सन्नो ने बताया कि बच्चों को तिरंगा फिरकी बहुत पसंद है। यह 100 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। उनकी फिरकी बच्चों के हाथों में जब घुूमती है तो आनंद आ जाता है। यह हमारे देश की खुशहाली का प्रतीक है। बाकी दिन अन्य काम करते हैं, लेकिन इन तीन दिनों में हम राष्ट्रीय पर्व का भी आनंद उठा पाते हैं।
बरेली के महेंद्र ने बताया कि उन्होंने अपनी गाड़ी के लिए तिरंगा लिया है। जीवन यापन के लिए काम जरूरी है साथ ही वाहन पर लहराता तिरंगा हमें आजादी की खुशी दर्शाने में सहयोग करेगा।
टीडीआई कुंडली के ओमप्रकाश ने बताया कि उन्होंने छह तिरंगा लिए हैं। एक कार के लिए व पांच अपने अलग-अलग घरों के लिए। दिल्ली से लिया तिरंगा घर पर लहराएगा तो अच्छा लगेगा। आजादी का जश्न मनाने का मौका बहुत बलिदानों के बाद मिला है। इसे हम कैसे गवां सकते हैं।