तिलक नगर मर्डर केस: पुलिस मुठभेड़ में छात्रा की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल

डिजिटल डेस्क, पश्चिमी दिल्ली। तिलक नगर के ओल्ड महावीर नगर इलाके में बुधवार शाम 21 वर्षीय मुस्कान की उसके घर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले के बाद मुख्य आरोपी फरार था, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है।

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी को गोली लगी। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। मुठभेड़ वाली जगह पर फोरेंसिक टीम सबूत को एकत्र करने के लिए पहुंची है। वहीं, टीम के लोग घटनास्थल से मौजूद चीजों की जांच-पड़ताल भी कर रहे हैं। मुस्कान पढ़ाई के साथ करती थी मॉडलिंग मुस्कान अपने परिवार के साथ ओल्ड महावीर नगर में रहती थी। वह चार भाई-बहन हैं, जिसमें वह दोनों बहन से छोटी है और उससे छोटा एक भाई है। वह डीयू में स्नातक की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती थी।