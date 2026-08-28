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तिलक नगर मर्डर केस: पुलिस मुठभेड़ में छात्रा की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Updated: Fri, 28 Aug 2026 02:41 AM (IST)

पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में 21 वर्षीय मुस्कान की चाकू मारकर हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ ...और पढ़ें

पुलिस मुठभेड़ में छात्रा की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार।

पुलिस मुठभेड़ में छात्रा की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार।

HighLights

  1. पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में मुस्कान की चाकू मारकर हत्या।

  2. मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली।

  3. मुस्कान डीयू की छात्रा और पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती थी।

डिजिटल डेस्क, पश्चिमी दिल्ली। तिलक नगर के ओल्ड महावीर नगर इलाके में बुधवार शाम 21 वर्षीय मुस्कान की उसके घर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले के बाद मुख्य आरोपी फरार था, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है।

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी को गोली लगी। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है।

मुठभेड़ वाली जगह पर फोरेंसिक टीम सबूत को एकत्र करने के लिए पहुंची है। वहीं, टीम के लोग घटनास्थल से मौजूद चीजों की जांच-पड़ताल भी कर रहे हैं।

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मुस्कान पढ़ाई के साथ करती थी मॉडलिंग

मुस्कान अपने परिवार के साथ ओल्ड महावीर नगर में रहती थी। वह चार भाई-बहन हैं, जिसमें वह दोनों बहन से छोटी है और उससे छोटा एक भाई है। वह डीयू में स्नातक की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती थी।

बुधवार शाम घर में मौजूद मुस्कान की मां और छोटा भाई बाजार गए हुए थे। वहीं एक बड़ी बहन मुंबई में और दूसरी चंडीगढ़ में रहती है। उस समय मुस्कान घर में अकेली थी।

इसी दौरान आरोपित उसके घर पहुंचा। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपित ने अपने साथ लाए चाकू से मुस्कान के पेट और सीने पर चाकू से कई बार वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, फिर खून से लथपथ स्थिति में मौके पर छोड़कर फरार हो गया था। वहीं अब पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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