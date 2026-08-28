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तिलक नगर मर्डर: चाकू लगने से पहले ही बेहोश थी मुस्कान, हाथों पर नहीं मिले बचाव के निशान

By Mukesh Kumar Thakur Edited By: Sonu Suman
Updated: Fri, 28 Aug 2026 05:30 AM (IST)

तिलक नगर में मुस्कान की हत्या से पहले वह बेहोश या बेसुध थी, जिससे वह चाकू के वार से अपना ...और पढ़ें

तिलक नगर में मॉडल मुस्कान की चाकू मारकर हत्या।

तिलक नगर में मॉडल मुस्कान की चाकू मारकर हत्या।

HighLights

  1. मुस्कान चाकू लगने से पहले ही बेहोश या बेसुध थी।

  2. हाथों पर चाकू के वार से बचाव के निशान नहीं मिले।

  3. पुलिस को रसोई का चाकू मिला, आरोपी आकिब सीसीटीवी में दिखा।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। तिलक नगर में चाकू मारकर मॉडल मुस्कान की हत्या कर दी गई। वहीं जांच में सामने आया है कि चाकू मारे जाने के समय या तो मुस्कान बेहोश थी या इस कदर बेसुध थी कि वह हमले का बचाव भी नहीं कर पा रही थी। इसकी जानकारी प्राथमिक जांच में मिली है, जिसमें मुस्कान के हाथो पर चाकू के किसी प्रकार घाव के निशान नहीं मिले हैं।

जांच अधिकारी के अनुसार सामान्यतया जिस प्रकार से मुस्कान पर चाकू से हमला हुआ है, ऐसी परिस्थिति में हमलावर के द्वारा किए जाने वाले वार को रोकने के लिए पीडित अपने दोनों हाथों को आगे करते हैं और उनका प्रयास चाकू वाले हाथ को पकड़ना होता है। ऐसे में पीडि़त के हाथ घायल हो जाते हैं।

मुस्कान के दोनों हाथ पर चाकू के घाव नहीं

पर इस वारदात में जांच के दौरान मुस्कान के दोनों हाथ पर चाकू के घाव नहीं मिले हैं। वहीं पुलिस को वह चाकू मिल गया है, जिससे हमला हुआ था। यह रसोई में उपयोग चाकू है। फारेंसिक टीम यह जांच कर रही है, वह चाकू घर से ही लिया गया था या वह साथ लेकर आया था।

पहले या तो पीड़िता का गला दबाया होगा जिससे वह बेहोश हो गई

इससे यह संभावना जताई जा रही है कि आकिब ने हमले से पहले या तो पीड़िता का गला दबाया होगा जिससे वह बेहोश हो गई होगी या उस पर हमला करके उसे पहले इस कदर बेसुध कर दिया होगा कि बिस्तर पर पीठ के बल गिरे होने के दौरान इतना भी होश न होगा कि वह अपना बचाव कर सके। इसमें एक अन्य एंगल सामने आ रहा है, जिसमें यह भी संभावना जताई जा रही है कि क्या मुस्कान को आकिब ने कुछ खिला या पिला दिया था, जिससे वह वारदात से पहले बेहोश हो गई थी।

मिले सीसीटीवी फुटेज के अनुसार आकिब करीब साढे पांच बजे मुस्कान के मकान में जाता दिखा और करीब 45 मिनट बाद बाहर निकलता दिखा है। इस दौरान किसी बहाने से झांसे में लेकर कोई नशीला खिलाया या पिलाया जा सकता है। अधिकारी के अनुसार इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिल पाएगी।

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