तिलक नगर मर्डर: चाकू लगने से पहले ही बेहोश थी मुस्कान, हाथों पर नहीं मिले बचाव के निशान

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। तिलक नगर में चाकू मारकर मॉडल मुस्कान की हत्या कर दी गई। वहीं जांच में सामने आया है कि चाकू मारे जाने के समय या तो मुस्कान बेहोश थी या इस कदर बेसुध थी कि वह हमले का बचाव भी नहीं कर पा रही थी। इसकी जानकारी प्राथमिक जांच में मिली है, जिसमें मुस्कान के हाथो पर चाकू के किसी प्रकार घाव के निशान नहीं मिले हैं।

जांच अधिकारी के अनुसार सामान्यतया जिस प्रकार से मुस्कान पर चाकू से हमला हुआ है, ऐसी परिस्थिति में हमलावर के द्वारा किए जाने वाले वार को रोकने के लिए पीडित अपने दोनों हाथों को आगे करते हैं और उनका प्रयास चाकू वाले हाथ को पकड़ना होता है। ऐसे में पीडि़त के हाथ घायल हो जाते हैं।

मुस्कान के दोनों हाथ पर चाकू के घाव नहीं पर इस वारदात में जांच के दौरान मुस्कान के दोनों हाथ पर चाकू के घाव नहीं मिले हैं। वहीं पुलिस को वह चाकू मिल गया है, जिससे हमला हुआ था। यह रसोई में उपयोग चाकू है। फारेंसिक टीम यह जांच कर रही है, वह चाकू घर से ही लिया गया था या वह साथ लेकर आया था।

पहले या तो पीड़िता का गला दबाया होगा जिससे वह बेहोश हो गई इससे यह संभावना जताई जा रही है कि आकिब ने हमले से पहले या तो पीड़िता का गला दबाया होगा जिससे वह बेहोश हो गई होगी या उस पर हमला करके उसे पहले इस कदर बेसुध कर दिया होगा कि बिस्तर पर पीठ के बल गिरे होने के दौरान इतना भी होश न होगा कि वह अपना बचाव कर सके। इसमें एक अन्य एंगल सामने आ रहा है, जिसमें यह भी संभावना जताई जा रही है कि क्या मुस्कान को आकिब ने कुछ खिला या पिला दिया था, जिससे वह वारदात से पहले बेहोश हो गई थी।