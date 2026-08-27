तिलक नगर हत्याकांड: शादी से इनकार पर जिम ट्रेनर ने मुस्कान को चाकू से गोदा, आरोपी फरार

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। तिलक नगर के ओल्ड महावीर नगर इलाके में बुधवार शाम 21 वर्षीय मुस्कान की उसके घर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय मुस्कान घर में अकेली थी। पुलिस के अनुसार, मुस्कान और आरोपित आकिब उर्फ इमरान एक-दूसरे को पहले से जानते थे।

मृतका के स्वजन का आरोप है कि आरोपित उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था और विरोध के बाद भी उसका पीछा करता था। हत्या के बाद से आरोपित फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 15 से अधिक टीमें लगाई गई हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में आरोपित वारदात के बाद भागता हुआ दिखाई दिया है।

मुस्कान डीयू में स्नातक की पढ़ाई के साथ करती थी मॉडलिंग मुस्कान अपने परिवार के साथ ओल्ड महावीर नगर में रहती थी। वह चार भाई-बहन है, जिसमें वह दोनों बहन से छोटी है और उससे छोटा एक भाई है। वह डीयू में स्नातक की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती थी। बुधवार शाम घर में मौजूद मुस्कान की मां और छोटा भाई बाजार गए हुए थे। वहीं एक बड़ी बहन मुंबई में और दूसरी चंढीगढ में रहती है।

उस समय मुस्कान घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपित उसके घर पहुंचा। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपित ने अपने साथ लाए चाकू से मुस्कान के पेट और सीने पर चाकू से कई बार वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, फिर खून से लथपथ स्थिति में मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

इस घटना की जानकारी शाम करीब पौने सात बजे तब मिली जब, घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका पहुंची। दरवाजा खुला देख जब वह अंदर सबको ढूंढते हुए मुस्कान के कमरे में पहुंची तो मुस्कान को बिस्तर पर खून से लथपथ स्थिति में पाया। इसके बाद वह शोर मचाने लगी।

गंभीर हालत में जनकपुरी स्थित अमर लीला अस्पताल लेकर गए साथ ही घरेलू सहायिका ने ही मुंबई में रहने वाली सबसे बड़ी बहन को फोन कर घटना की सूचना दी। इधर शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने मुस्कान को गंभीर हालत में जनकपुरी स्थित अमर लीला अस्पताल लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शाम करीब 7.24 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली, जब मुस्कान को अस्पताल ले जाया जा चुका था।



पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुस्कान के भाई आकाश ने पुलिस को बयान दिया है कि उसकी बहन पर हमला करने वाला जिम ट्रेनर आकिब ने किया है। पुलिस ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब्त कर जांच की तो फुटेज में हत्या के बाद आकिब सफेद रंग की शर्ट में अंदर जाता हुआ और करीब आधे घंटे बाद तेजी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है।

पुलिस ने आकाश के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की है। आकाश ने बताया कि पिछले करीब तीन माह से आकिब उसकी बहन को परेशान कर रहा था। वह उस पर शादी करने का दवाब बना रहा था, जिसके चलते उसकी बहन ने उससे दूरी बना ली थी।

आरोपित की तलाश में 15 से अधिक पुलिस टीमों को लगाया गया उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी के अनुसार, आरोपित की तलाश में 15 से अधिक पुलिस टीमों को लगाया गया है। टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपित वारदात से पहले कहां था, किस रास्ते से मुस्कान के घर पहुंचा और हत्या के बाद किस रास्ते से फरार हुआ।