IGL की जांच में बड़ा खुलासा, दिल्ली में टिकरी कलां सीएनजी पंप पर हुए धमाके की वजह आई सामने

मुकेश ठाकुर, जाागण, पीश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में टिकरी कलां मेट्रो स्टेशन के पास स्थित सीएनजी स्टेशन पर हुआ भीषण हादसा ट्रक में लगे अनधिकृत अतिरिक्त सिलिंडर के कारण हुआ था। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) की जांच टीम की प्राथमिक रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है।

मैसर्स आध्या एनर्जीज द्वारा डीलरशिप के तहत संचालित इस स्टेशन पर सीएनजी भरवाते समय हुए जोरदार धमाके में पंप के तीन कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। ट्रक में अवैध रूप से लगे थे अतिरिक्त सिलिंडर आईजीएल की जांच रिपोर्ट के अनुसार, सीएनजी भरवाने आया ट्रक केवल 6 सीएनजी सिलिंडर ले जाने के लिए अधिकृत था। हालांकि, प्राथमिक जांच में पाया गया कि दुर्घटना के समय वाहन में कुछ अतिरिक्त सिलिंडर भी लगे हुए थे। इन अतिरिक्त सिलिंडर की वैधता और विस्फोट के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए प्रशासनिक व तकनीकी एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं।

तीन कर्मचारियों की मौत, तीन घायल इस दर्दनाक हादसे में सीएनजी पंप पर कार्यरत तीन कर्मचारियों मनीष (25), ब्रह्मजीत (34) और सन्नी (30) की जान चली गई। वहीं, सुरजीत, संजय और विपिन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।