पूर्वी दिल्ली के संजय झील में नहाने गए तीन युवक डूबे, रेस्क्यू टीम ने सभी शव निकाले

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली की संजय झील में मंगलवार शाम तीन युवक डूब गए। वे नहाने गए थे, जहां पानी में पैर फिसलने से दुर्घटना हुई। साढ़े सात बजे पुलिस को सूचना मिली। देखने में तीनों बालिग लग रहे थे और आशंका जताई जा रही है कि वे नशे की हालत में थे।

शुरुआत में दो शव बरामद हुए थे जबकि एक का कोई सुराग नहीं मिला था। बाद में रेस्क्यू टीम ने तीसरे का शव भी निकाल लिया। इस तरह तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।