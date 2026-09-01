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पूर्वी दिल्ली के संजय झील में नहाने गए तीन युवक डूबे, रेस्क्यू टीम ने सभी शव निकाले

By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
Updated: Tue, 01 Sep 2026 10:17 PM (IST)

पूर्वी दिल्ली की संजय झील में मंगलवार शाम नहाने गए तीन युवक डूब गए। रेस्क्यू टीम ने तीनों शव बरामद ...और पढ़ें

पूर्वी दिल्ली की संजय झील में तीन युवक डूबे सभी शव बरामद।

पूर्वी दिल्ली की संजय झील में तीन युवक डूबे सभी शव बरामद।

HighLights

  1. पूर्वी दिल्ली की संजय झील में तीन युवक डूबे।

  2. नहाते समय पैर फिसलने से हुई दुर्घटना।

  3. रेस्क्यू टीम ने तीनों शव बरामद किए, जांच जारी।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली की संजय झील में मंगलवार शाम तीन युवक डूब गए। वे नहाने गए थे, जहां पानी में पैर फिसलने से दुर्घटना हुई। साढ़े सात बजे पुलिस को सूचना मिली। देखने में तीनों बालिग लग रहे थे और आशंका जताई जा रही है कि वे नशे की हालत में थे।

शुरुआत में दो शव बरामद हुए थे जबकि एक का कोई सुराग नहीं मिला था। बाद में रेस्क्यू टीम ने तीसरे का शव भी निकाल लिया। इस तरह तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।