दिल्ली में मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन से माहौल संवेदनशील, व्यापारी संगठनों ने जारी किया सर्कुलर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास मंगलवार रात को अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाए जाने के बाद हौज काजी और आसपास के बाजार क्षेत्रों में माहौल संवेदनशील बना हुआ है।

दिल्ली स्टील टूल्स एंड हार्डवेयर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बलदेव गुप्ता समेत पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों के कई अन्य व्यापारी संगठनों ने सर्कुलर जारी कर वाहनों की आवाजाही सीमित रखने और सतर्क रहने की सलाह दी है।

सर्कुलर में कहा गया है कि हौज काजी और आसपास के बाजार इलाकों में वाहनों की गतिविधि को सावधानीपूर्वक नियंत्रित रखा जाए। व्यापारियों से अपील की गई है कि सड़क पर सामान न रखें, केवल आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही करें, वाहनों को केवल चिह्नित पार्किंग में ही खड़ा करें और सड़क या फुटपाथ पर न करें। अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल एसोसिएशन के आधिकारिक के बयानों पर भरोसा करने को कहा गया है।