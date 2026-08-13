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    'सोशल लाइफ बर्बाद हो गई', वर्क फ्रॉम होम को बताया खराब; सोशल मीडिया पर वायरल हुई दिल्ली की तान्या

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 12:46 PM (IST)

    तान्या सिंघल का वर्क फ्रॉम होम (WFH) अनुभव सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने WFH के कारण अपनी सामाजिक जिंदगी और नए दोस्त बनाने के अवसरों ...और पढ़ें

    वर्क फ्रॉम होम को लेकर वीडियो वायरल। वीडियो ग्रैब

    वर्क फ्रॉम होम को लेकर वीडियो वायरल। वीडियो ग्रैब

    HighLights

    1. तान्या सिंघल का वर्क फ्रॉम होम अनुभव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।

    2. WFH के कारण सामाजिक जीवन और दोस्ती के अवसर हुए कम।

    3. ऑफिस में सहज बातचीत, नए दोस्त बनाने के मौके लगभग खत्म।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वर्क फ्रॉम होम के एक्सपीरिएंस को लेकर दिल्ली की एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

    तान्या सिंघल नाम की एक लड़की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। कुछ ही घंटों में तान्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो पर लाइक्स और कमेंट भी खूब आ रहे हैं। साथ ही कई लोगों ने इस वीडियो को अपने सोशल अकाउंट पर भी शेयर किया है।

    चर्चा में तान्या का वीडियो

    तान्या सिंघल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए वीडियो में बताया कि वह पिछले डेढ़ साल से वर्क फ्रॉम होम कर रही है लेकिन, WFH की वजह से उसकी सोशल लाइफ लगभग खत्म हो गई है। तान्या कहती है कि डेढ़ साल से ऑफिस नहीं जाने के कारण ऑफिस में होने वाली सहज बातचीत और नई दोस्ती बनाने के मौके लगभग खत्म से हो गए हैं।

    तान्या ने अपनी पोस्ट में कहा, 'वर्क फ्रॉम के फायदे तो सबने गिनाए, जैसे कि ऑफिस आने-जाने का झंझट खत्म, कहीं से भी काम और खुद के लिए ज्यादा समय।' उन्होंने कहा कि ये सब सच है। लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता कि हम चुपके से क्या खो देते हैं?

    दोस्त भी अलग-अलग शहरों में बस गए

    तान्या सिंघल ने बताया कि वे अपने होमटाउन में नहीं रहतीं और कॉलेज के लगभग सभी दोस्त अलग-अलग शहरों में रहने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में एकमात्र ऑफिस ही ऐसी जगह है, जहां नए दोस्त बन सकते हैं। लेकिन वर्क फ्रॉम होम की वजह से वह अवसर भी लगभग खत्म हो गया है।

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    उन्होंने ऑफिस का एक्सपीरिएंस शेयर करते हुए बताया कि अगर ऑफिस में कोई डेस्क के पास से गुजर जाता है तो चाय-कॉफी पीने का न्योता हो जाता है। लंच भी किसी ना किसी साथी के साथ हो जाता है। उन्होंने बताया कि ये सब बिना किसी प्लानिंग के ही होता है।

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    तान्या ने कहा कि स्कूल के बाद दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ ऑफिस ही एकमात्र ऐसी जगह है, जहां रोज नए-नए लोगों से मिलना होता है। उन्होंने कहा, अगर नए दोस्त बनाना है तो ग्रुप्स ज्वाइन करना या इवेंट ज्वाइन करना या सोलो ट्रिप पर निकलना पड़ता है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम की वजह से अब ऑफिस वाली सहजतना नहीं रही। उन्होंने कहा सोशल लाइफ लगभत पूरी तरह खत्म हो गई, जिस वजह से वर्क फ्रॉम होम सही नहीं लगा।