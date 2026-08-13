'सोशल लाइफ बर्बाद हो गई', वर्क फ्रॉम होम को बताया खराब; सोशल मीडिया पर वायरल हुई दिल्ली की तान्या

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वर्क फ्रॉम होम के एक्सपीरिएंस को लेकर दिल्ली की एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

तान्या सिंघल नाम की एक लड़की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। कुछ ही घंटों में तान्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो पर लाइक्स और कमेंट भी खूब आ रहे हैं। साथ ही कई लोगों ने इस वीडियो को अपने सोशल अकाउंट पर भी शेयर किया है।

चर्चा में तान्या का वीडियो तान्या सिंघल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए वीडियो में बताया कि वह पिछले डेढ़ साल से वर्क फ्रॉम होम कर रही है लेकिन, WFH की वजह से उसकी सोशल लाइफ लगभग खत्म हो गई है। तान्या कहती है कि डेढ़ साल से ऑफिस नहीं जाने के कारण ऑफिस में होने वाली सहज बातचीत और नई दोस्ती बनाने के मौके लगभग खत्म से हो गए हैं।

तान्या ने अपनी पोस्ट में कहा, 'वर्क फ्रॉम के फायदे तो सबने गिनाए, जैसे कि ऑफिस आने-जाने का झंझट खत्म, कहीं से भी काम और खुद के लिए ज्यादा समय।' उन्होंने कहा कि ये सब सच है। लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता कि हम चुपके से क्या खो देते हैं?

दोस्त भी अलग-अलग शहरों में बस गए तान्या सिंघल ने बताया कि वे अपने होमटाउन में नहीं रहतीं और कॉलेज के लगभग सभी दोस्त अलग-अलग शहरों में रहने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में एकमात्र ऑफिस ही ऐसी जगह है, जहां नए दोस्त बन सकते हैं। लेकिन वर्क फ्रॉम होम की वजह से वह अवसर भी लगभग खत्म हो गया है।

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