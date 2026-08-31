दिल्ली में 2 नए घंटाघरों की कहानी, DDA का प्रोजेक्ट समय पर पूरा; NDMC का 6 महीने बाद भी अधूरा
दिल्ली में दो नए घंटाघरों की कहानी सरकारी परियोजनाओं की रफ्तार और निगरानी पर सवाल उठाती है। डीडीए का घंटाघर ...और पढ़ें
HighLights
डीडीए का घंटाघर अटल सद्भावना पार्क में समय पर पूरा
एनडीएमसी का शंकर रोड घंटाघर छह महीने से अधूरा
पूर्व एलजी वीके सक्सेना ने परियोजना देरी पर जताई चिंता
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली में दो नए घंटाघरों की कहानी शहर में सरकारी परियोजनाओं की रफ्तार और निगरानी पर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व उपराज्यपाल वीके सक्सेना की पहल पर शुरू किए गए दो घंटा घरों में से एक डीडीए के अटल सद्भावना पार्क वाला समय पर बनकर पूरा हो गया।
छह माह बाद भी अधूरा है NDMC का घंटाघर
जबकि एनडीएमसी का शंकर रोड- मंदिर मार्ग चौराहे पर निर्माणाधीन घंटाघर तय समय सीमा खत्म होने के छह महीने बाद भी अधूरा है। इसे सीधे तौर पर एलजी सक्सेना के लद्दाख तबादले के बाद परियोजना की प्रगति में आई सुस्ती से जोड़कर देखा जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक, एनडीएमसी के घंटाघर का शिलान्यास 11 अगस्त 2025 को हुआ था। इसे फरवरी 2026 तक पूरा करने की छह महीने की समयसीमा तय की गई थी। लेकिन समयसीमा बीतने के छह महीने से ज्यादा समय बाद भी इसका निर्माण कार्य सिर्फ 50 से 60 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है।
इसके उलट महात्मा गांधी मार्ग (रिंग रोड) पर अटल सद्भावना पार्क में बनाया गया डीडीए का घंटाघर समय पर पूरा हो गया। यह परियोजना सीधे निगरानी व नियमित समीक्षा के साथ आगे बढ़ी।
घंटाघरों को आधुनिक रूप देने की थी योजना
इन दोनों परियोजनाओं की तुलना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों की परिकल्पना दिल्ली में पुराने दौर के घंटाघरों की परंपरा को आधुनिक रूप में वापस लाने के उद्देश्य से की गई थी।
इनका मकसद केवल समय बताने वाली घड़ी लगाना नहीं, बल्कि शहर के प्रमुख स्थानों पर ऐसे शहरी स्थलों का निर्माण करना था, जिनकी अपनी पहचान हो।
अटल सद्भावना पार्क का घंटाघर करीब 11 एकड़ में विकसित किए गए पार्क का हिस्सा है। पार्क में हरियाली के साथ सफेद संगमरमर के रास्ते, छायादार प्लाजा, बारादरी और औपचारिक लान बनाए गए हैं। यहां गोलाकार तालाब में सारथी के साथ पांच सफेद घोड़ों की मूर्ति और फव्वारे भी आकर्षण का केंद्र हैं।
हिंदू-मुगल-औपनिवेशिक शैली में बन रहा
दूसरी ओर, शंकर रोड का 27 मीटर ऊंचा घंटाघर अभी निर्माणाधीन है। इसकी वास्तुकला में हिंदू, मुगल और औपनिवेशिक शैली का मिश्रण रखा गया है।
इसमें अष्टकोणीय आरसीसी ढांचा, मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल, वायर-कट ईंटों की क्लैडिंग और काले ग्रेनाइट का चबूतरा बनाया जा रहा है। टावर पर मौसमरोधी आधुनिक घड़ी लगाई जानी है।
एनडीएमसी अधिकारियों का कहना है कि घंटाघर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। घड़ी आना शेष है। अगले दो माह में इसके उदघाटन करने की योजना है।
यह बहुत ही दुखद और चिंताजनक है कि एक ही साथ दो जगह शुरू की गई इस परियोजना का एक हिस्सा समय पर पूरा हो गया जबकि दूसरा छह माह बाद भी अधूरा है।
यह अंतराल सरकारी कामकाज की निगरानी व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा करता है। योजना और बजट के साथ- साथ लगातार निगरानी भी बहुत जरूरी है।
-वीके सक्सेना, पूर्व एलजी दिल्ली, मौजूदा एलजी लद्दाख
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