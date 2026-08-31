दिल्ली में 2 नए घंटाघरों की कहानी, DDA का प्रोजेक्ट समय पर पूरा; NDMC का 6 महीने बाद भी अधूरा

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली में दो नए घंटाघरों की कहानी शहर में सरकारी परियोजनाओं की रफ्तार और निगरानी पर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व उपराज्यपाल वीके सक्सेना की पहल पर शुरू किए गए दो घंटा घरों में से एक डीडीए के अटल सद्भावना पार्क वाला समय पर बनकर पूरा हो गया।

छह माह बाद भी अधूरा है NDMC का घंटाघर जबकि एनडीएमसी का शंकर रोड- मंदिर मार्ग चौराहे पर निर्माणाधीन घंटाघर तय समय सीमा खत्म होने के छह महीने बाद भी अधूरा है। इसे सीधे तौर पर एलजी सक्सेना के लद्दाख तबादले के बाद परियोजना की प्रगति में आई सुस्ती से जोड़कर देखा जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, एनडीएमसी के घंटाघर का शिलान्यास 11 अगस्त 2025 को हुआ था। इसे फरवरी 2026 तक पूरा करने की छह महीने की समयसीमा तय की गई थी। लेकिन समयसीमा बीतने के छह महीने से ज्यादा समय बाद भी इसका निर्माण कार्य सिर्फ 50 से 60 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है।

इसके उलट महात्मा गांधी मार्ग (रिंग रोड) पर अटल सद्भावना पार्क में बनाया गया डीडीए का घंटाघर समय पर पूरा हो गया। यह परियोजना सीधे निगरानी व नियमित समीक्षा के साथ आगे बढ़ी। घंटाघरों को आधुनिक रूप देने की थी योजना इन दोनों परियोजनाओं की तुलना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों की परिकल्पना दिल्ली में पुराने दौर के घंटाघरों की परंपरा को आधुनिक रूप में वापस लाने के उद्देश्य से की गई थी।

इनका मकसद केवल समय बताने वाली घड़ी लगाना नहीं, बल्कि शहर के प्रमुख स्थानों पर ऐसे शहरी स्थलों का निर्माण करना था, जिनकी अपनी पहचान हो। अटल सद्भावना पार्क का घंटाघर करीब 11 एकड़ में विकसित किए गए पार्क का हिस्सा है। पार्क में हरियाली के साथ सफेद संगमरमर के रास्ते, छायादार प्लाजा, बारादरी और औपचारिक लान बनाए गए हैं। यहां गोलाकार तालाब में सारथी के साथ पांच सफेद घोड़ों की मूर्ति और फव्वारे भी आकर्षण का केंद्र हैं।