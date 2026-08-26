अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, उम्रकैद की सजा को दी चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा के दौरान आइबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहरा कर उम्रकैद की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अपील याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है।

ताहिर हुसैन ने अपील में कहा है कि उनके खिलाफ जांच शुरू से ही पक्षपाती रही है और इसका मकसद जनता के गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें फंसाना था। ताहिर ने कहा कि प्राथमिकी की तारीख और समय पहले का दिखाया गया है यानी जब तक उनको किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया, तब तक कोई ठोस जांच नहीं की गई।