दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को राहत, HC ने पुलिस डेटा हासिल करने की दी अनुमति; ये है पूरा मामला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा के दूसरे मामलों में दिल्ली पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों को हासिल करने की बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को अनुमति दे दी।

एक अन्य मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हुसैन इन दस्तावेजो का इस्तेमाल करना चाहता है। हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन की याचिका काे स्वीकार करते हुए दस्तोवज उपलब्ध कराने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद कर दिया।