जंतर-मंतर मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर जुलाई में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मंगलवार को उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली।

यह मामला कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता के साथ मारपीट से जुड़ा है। पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह लालर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद अंतरिम जमानत का आदेश पारित किया।