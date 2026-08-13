दिल्ली में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जयंती समारोह का आयोजन, राहुल गांधी से माफी की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। युवा चेतना के तत्वावधान में गुरुवार को जनपथ स्थित डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के नालंदा सभागार में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जयंती समारोह का आयोजन किया गया।

समारोह का उद्घाटन स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष डॉ. राम बहादुर राय, केंद्रीय मंत्री जुएल ओरम, केंद्रीय मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी निषाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, सांसद संजय सेठ, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संजय मयूख, पूर्व विधान पार्षद लाल बाबू प्रसाद तथा युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह और महावीर प्रसाद जयपुरिया ने संयुक्त रूप से किया।

स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि स्वामी करपात्री जी सनातन धर्म के सूर्य थे और उन्होंने आजीवन ऋषि-कृषि परंपरा के संवर्धन के लिए कार्य किया। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा स्वामी जी पर किए गए अत्याचारों की निंदा की। इंदिरा गांधी द्वारा सनातन धर्मावलंबियों पर अत्याचार का उल्लेख वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि स्वामी जी उच्च कोटि के संत थे और गौ संवर्धन के लिए प्रयासरत रहे। डॉ. राम बहादुर राय ने स्वामी करपात्री जी के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की तथा 7 नवंबर 1966 के गौ रक्षा आंदोलन का जिक्र करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा सनातन धर्मावलंबियों पर अत्याचार का उल्लेख किया।

केंद्रीय मंत्री जुएल ओरम ने स्वामी जी को सच्चे सनातनी बताते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। केंद्रीय मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी निषाद और शाहनवाज हुसैन ने गौ रक्षा के लिए कठोर कानून बनाने को स्वामी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताया।

राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए: रोहित कुमार सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रोहित कुमार सिंह ने कहा कि 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में गौ रक्षा आंदोलन पर गोली चलाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने स्वामी करपात्री जी को सनातन धर्म की प्रखर आवाज बताया। समारोह में कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।