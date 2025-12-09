Language
    स्वामी चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, नकली डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट उपयोग करने का आरोप

    By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:30 PM (IST)

    दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने नकली डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट का उपयोग करने के आरोप में श्री शारदा इंस्टीट्यूट आफ इंडियन मैन ...और पढ़ें

    स्वामी चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने नकली डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट का उपयोग करने के आरोप में वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट आफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के पूर्व प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

    यह मामला उनके खिलाफ नकली डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट का उपयोग करने के आरोप से जुड़ा है। स्वामी चैतन्यानंद को उसकी एक दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट अनीमेश कुमार के सामने पेश किया गया। यह पुलिस हिरासत आठ दिसंबर को दी गई थी।

    स्वामी चैतन्यानंद पर एक निजी प्रबंधन संस्थान की छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोप है। उसे 27 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार किया गया था।