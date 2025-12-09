स्वामी चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, नकली डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट उपयोग करने का आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने नकली डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट का उपयोग करने के आरोप में वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट आफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के पूर्व प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

यह मामला उनके खिलाफ नकली डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट का उपयोग करने के आरोप से जुड़ा है। स्वामी चैतन्यानंद को उसकी एक दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट अनीमेश कुमार के सामने पेश किया गया। यह पुलिस हिरासत आठ दिसंबर को दी गई थी।