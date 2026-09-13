Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली के सुंदर नगरी में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक की हत्या, सामने आई वारदात की वजह

By SHUZAUDDIN SHUZAUDDIN Edited By: Kapil Kumar
Published: Sun, 13 Sep 2026 03:05 PM (IST)

पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में संपत्ति विवाद के चलते एक युवक अली की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ...और पढ़ें

दिल्ली में युवक की हत्या। AI जनरेटेड

दिल्ली में युवक की हत्या। AI जनरेटेड

HighLights

  1. सुंदर नगरी में युवक की चाकू मारकर हत्या।

  2. संपत्ति विवाद बना हत्या का मुख्य कारण।

  3. पुलिस फरार चचेरे भाइयों की कर रही तलाश।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ वार करके एक युवक की हत्या कर दी गई। संपत्ति विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 

शुरुआती जानकारी के अनुसार, दो चेहरे भाइयों ने युवक की हत्या को अंजाम दिया है। मृतक की पहचान सुन्दर नगरी निवासी अली के रूप में हुई है।

उधर, नंद नगरी थाना ने हत्या का केस दर्ज किया है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापामारी कर रही है।

 

खबर को अपडेट किया जा रहा है-