दिल्ली के सुंदर नगरी में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक की हत्या, सामने आई वारदात की वजह
पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में संपत्ति विवाद के चलते एक युवक अली की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ...और पढ़ें
HighLights
सुंदर नगरी में युवक की चाकू मारकर हत्या।
संपत्ति विवाद बना हत्या का मुख्य कारण।
पुलिस फरार चचेरे भाइयों की कर रही तलाश।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ वार करके एक युवक की हत्या कर दी गई। संपत्ति विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है।
शुरुआती जानकारी के अनुसार, दो चेहरे भाइयों ने युवक की हत्या को अंजाम दिया है। मृतक की पहचान सुन्दर नगरी निवासी अली के रूप में हुई है।
उधर, नंद नगरी थाना ने हत्या का केस दर्ज किया है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापामारी कर रही है।
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