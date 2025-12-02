दिल्ली के सुल्तानपुरी में गांजे संग तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस को ऐसे मिली सफलता
बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में पुलिस ने 60 वर्षीय एक बुजुर्ग को गांजे की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक किलो गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी महेंद्र ने बताया कि बेरोजगारी के कारण वह इस धंधे में शामिल हुआ। पुलिस अब गांजा सप्लाई करने वालों की तलाश कर रही है। आरोपी पर पहले से ही मादक द्रव्य निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने एक 60 वर्षीय बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है, जो मादक द्रव्य की तस्करी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब एक किलो गांजा बरामद किया है।
पुलिस ने इससे पूछताछ कर गांजा मुहैया करवाने वाले की पहचान कर रही है। आरोपी की पहचान 60 साल के महेंद्र के रूप में हुई है।
बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि नशा मुक्त अभियान के तहत बाहरी जिला की पुलिस मादक द्रव्य की तस्करी में लिप्त लोगों की पहचान कर उनकी धर पकड़ कर रही है।
29 नवंबर को एसएचओ सुल्तानपुरी रविंद्र मलिक की निगरानी में पुलिस टीम ई-ब्लॉक में गश्त कर रही थी। तभी पुलिस ने एक व्यक्ति को पालीथीन बैग के साथ देखा और उसे लोगों ने घेर रखा था। पुलिस टीम को देखते ही वहां मौजूद लोग तितर बितर हो गए, जबकि संदिग्ध वहां से भागने लगा। जिसे पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया। उसकी पहचान सुल्तानपुरी निवासी महेंद्र के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके बैग से गांजा मिला।
पूछताछ में महेंद्र ने बताया कि वह पेशे से चालक था। इन दिनों बेरोजगार था। उसने जल्द पैसा कमाने के लिए मादक द्रव्य की तस्करी करने लगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर पहले से मादक द्रव्य निरोधक अधिनिनयम के तहत एक मामला दर्ज है। पुलिस उससे पूछताछ कर गांजा मुहैया करवाने वालों की तलाश कर रही है।
