सरदार पटेल पार्क में आदमकद प्रतिमा के चबूतरे का पुनर्निर्माण शुरू, तकनीकी खामी से हुआ था क्षतिग्रस्त
दिल्ली के सरदार पटेल पार्क में सरदार वल्लभभाई पटेल की आदमकद प्रतिमा के चबूतरे का पुनर्निर्माण शुरू हो गया है। चबूतरा तकनीकी खामी के कारण क्षतिग्रस्त ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दक्षिण दिल्ली। श्रीनिवासपुरी वार्ड स्थित सरदार पटेल पार्क में पटेल जयंती पर उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के लिए बनाया जाने वाले चबूतरे का फिर से निर्माण शुरू हो गया है। बता दें, 26 नवंबर को यह चबूतरा तकनीकी खामी के चलते गिर गया था। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
दरअसल, इसे बनाए जाते वक्त सीमेंटेड कालम नहीं लगाए गए थे और ईंट की चिनाई करके चबूतरे की चारों दीवारों को 10 फीट तक ऊंचा कर दिया गया था। जब चारों दीवार 10 फीट ऊंचा उठी तो उसमें मलबा भरा जाने लगा था, लिहाजा वह तकनीकी रूप से कम कमजोर होने के कारण ढह गई।
27 अक्टूबर को लगाई जानी थी मूर्ती
इस चबूतरे पर 27 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाई जानी थी, जो इसके ढहने पर नहीं लगाई जा सकी। अब इसे फिर से बनाया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम की निर्माण विंग के कर्मचारी इस चबूतरे के तीन तरफ कालम लगाकर दीवार को फिर से उठा रहे हैं।
पार्षद राजपाल सिंह के मुताबिक कुल दस लाख रुपये का बजट है। इसमें चबूतरा तैयार होने के बाद लाल पत्थरों से इसकी फिनिशिंग की जानी है। इसके बाद भारत रत्न वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा स्थापित होगी।
