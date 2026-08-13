सपा ने संसद में जुटाए गए चंदा चोरी नाटक का रुपया दिल्ली के हनुमान मंदिर में चढ़ाया, कहा- सजा मिलने तक उठाएंगे मुद्दा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) नेताओं ने संसद परिसर में मानसून सत्र के दौरान अपने प्रदर्शन में एकत्र किए गए चंदे को गुरुवार को कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में चढ़ाया। यह वही चंदे की रकम है जिसमें सांसद पप्पू यादव ने साधू के भेष में श्रीरामचंद्र जी की तस्वीर रखकर सांसदों से धन एकत्र किया था।

सजा मिलने तक उठाते रहेंगे मुद्दा इस बारे में सपा नेता अक्षय यादव ने कहा, 'हमने वह चंदा बजरंगबली के चरणों में अर्पित कर दिया, जो विपक्षी सांसदों और कुछ मीडियाकर्मियों द्वारा योगदान किया गया था। हमें इसकी रसीद भी मिली है। हम अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच जागरूकता अभियान जारी रखेंगे। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में दोषियों को सजा मिलने तक हम लोगों के बीच जाकर इस मुद्दे को उठाते रहेंगे।'