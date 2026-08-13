Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    सपा ने संसद में जुटाए गए चंदा चोरी नाटक का रुपया दिल्ली के हनुमान मंदिर में चढ़ाया, कहा- सजा मिलने तक उठाएंगे मुद्दा

    By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 02:48 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संसद में एकत्र किए गए चंदे को कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में चढ़ाया। यह चंदा अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में दोष ...और पढ़ें

    HighLights

    1. सपा नेताओं ने संसद में एकत्र चंदा हनुमान मंदिर में चढ़ाया।

    2. यह चंदा अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले के विरोध में था।

    3. अक्षय यादव ने दोषियों को सजा मिलने तक मुद्दा उठाने का संकल्प लिया।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) नेताओं ने संसद परिसर में मानसून सत्र के दौरान अपने प्रदर्शन में एकत्र किए गए चंदे को गुरुवार को कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में चढ़ाया। यह वही चंदे की रकम है जिसमें सांसद पप्पू यादव ने साधू के भेष में श्रीरामचंद्र जी की तस्वीर रखकर सांसदों से धन एकत्र किया था।

    सजा मिलने तक उठाते रहेंगे मुद्दा

    इस बारे में सपा नेता अक्षय यादव ने कहा, 'हमने वह चंदा बजरंगबली के चरणों में अर्पित कर दिया, जो विपक्षी सांसदों और कुछ मीडियाकर्मियों द्वारा योगदान किया गया था। हमें इसकी रसीद भी मिली है। हम अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच जागरूकता अभियान जारी रखेंगे। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में दोषियों को सजा मिलने तक हम लोगों के बीच जाकर इस मुद्दे को उठाते रहेंगे।'

    चढ़ावे की रसीद भी ली गई

    समाजवादी पार्टी के नेता हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां चढ़ावा चढ़ाने के बाद रसीद प्राप्त की। पार्टी का कहना है कि संसद के अंदर प्रदर्शन के दौरान जुटाए गए इस धन को धार्मिक स्थल पर अर्पित कर जनता के बीच संदेश देने का प्रयास किया गया है।

    खबरें और भी