चिराग दिल्ली तक बने मोदी मिल फ्लाईओवर, ट्रैफिक विभाग ने जाम से निपटने के लिए दिया सुझाव

मुहम्मद रईस, दक्षिणी दिल्ली। कालकाजी फ्लाईओवर की दूसरी लेन के साथ ही मोदी मिल तक इसके विस्तार का काम शुरू एक महीने पहले ही शुरू हुआ। इस पर 312.94 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। वहीं 435 मीटर लंबे सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर की दूसरी लेन का काम भी जल्द ही शुरू होगा, जिस पर 58.81 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

पीडब्ल्यूडी का दावा है कि दोनों काम पूरे होने पर चित्तरंजन पार्क, ग्रेटर कैलाश, चिराग दिल्ली, कालकाजी और नेहरू प्लेस जैसे इलाकों को जाम से राहत मिलेगी। जबकि दक्षिणी रेंज ट्रैफिक विभाग ने चेतावनी दी है कि 371.75 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी दक्षिणी दिल्ली को जाम से राहत नहीं मिलने वाली है, जब तक कि योजना में संशोधन न किया जाए।

लोक निर्माण विभाग को 19 अगस्त को लिखे पत्र में ट्रैफिक विभाग ने सुझाव दिया है कि मोदी मिल फ्लाईओवर को केवल कालकाजी फ्लाईओवर से ही न जोड़ा जाए, बल्कि आगे बढ़ाते हुए नेहरू प्लेस, सावित्री सिनेमा और चिराग दिल्ली फ्लाईओवर तक विस्तार दिया जाए।

कालकाजी फ्लाईओवर के आगे भैरव मंदिर के पास बॉटलनेक ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक आउटर रिंग रोड पर मोदी मिल की ओर से आने पर कालकाजी फ्लाईओवर के आगे भैरव मंदिर के पास बॉटलनेक है। मां आनंदमयी मार्ग, मोदी मिल और नेहरू प्लेस से यूनर्ट लेकर आने वाला ट्रैफिक एक साथ आगे बढ़ता है। भैरव मंदिर के पास दर्शनार्थियों के वाहन पार्क रहने के चलते चार लेन की सड़क एक लेन की बचती है।

इतना ही नहीं इसके ठीक आगे तीन तीन पेट्रोल पंप और उन पर सीएनजी के लिए वाहनों की लंबी कतार भी लगभग 300 मीटर तक बाटलनेक बनाए रखती है। वहीं नेहरू प्लेस व सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर के बीच में एक तरफ सीआर पार्क तो दूसरी तरफ पंपोश व जीके-एक जैसी कालोनियां है। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र को जाम से मुक्त रखने के लिए एलिवेटेड रोड जैसी दीर्घकालीन योजना ही कारगर साबित हो सकती है।