62000 करोड़ से बदलेगी दिल्ली के इन इलाकों की तस्वीर, मेट्रो-ईको पार्क से सड़क-पानी तक जानिए सबकुछ

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतिम दिन दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने विगत एक माह के दौरान किए गए सेवा कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के सर्वांगीण विकास के लिए 62 हजार करोड रुपए की धनराशि प्रदान की है। इससे क्षेत्र में रोड नेटवर्क, फ्लाईओवर, सीवर सिस्टम, पानी की पाइपलाइन, पीएनजी पाइप लाइन, मेट्रो नेटवर्क, सुरंग आदि कार्य तीव्र गति से पूरे हो गये है या होने को हैं। बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में यूजीआर बनाने के लिए, सीवर लाइन डालने के लिए लिए लगभग साढ़े छह हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। पेयजल किल्लत को दूर करते हुए संगम विहार, छतरपुर, बदरपुर में शीघ्र यूजीआर बन जाएगा। बिधूड़ी ने कहा कि बदरपुर में एशिया का सबसे बड़ा इको पार्क 885 एकड़ में बनाया गया है जो पहले राख की ढेर होता था।