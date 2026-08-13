सोनीपत में मशीन की चपेट में आकर कुचल गया ऑपरेटर का हाथ, फैक्ट्री मैनेजमेंट पर उठे सवाल; FIR दर्ज

संवाद सहयोगी, खरखौदा (सोनीपत)। प्रहलादपुर स्थित भगवती पैकर्स में मशीन पर काम करते समय एक ऑपरेटर का दायां हाथ मशीन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान दिल्ली निवासी सतेश्वर प्रसाद के रूप में हुई है। हादसे के बाद उसे उपचार के लिए ईएसआई अस्पताल रोहिणी ले जाया गया,बाद में उसे ईएसआई अस्पताल बसईदारापुर रेफर किया गया।

पुलिस को बयान देने के लिए समय मांगा पुलिस को सूचना मिली थी कि भगवती पैकर्स में काम करते समय सतेश्वर प्रसाद के हाथ में मशीन से चोट लगी है। सूचना पर पुलिस टीम ईएसआई अस्पताल रोहिणी पहुंची और घायल की एमएलसी प्राप्त की। इसमें चिकित्सक ने दाएं हाथ में क्रश इंजरी दर्ज की। घायल की हालत खराब होने के कारण उसके बेटे नवीन ने पुलिस को बयान देने के लिए समय मांगा था।