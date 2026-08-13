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    सोनीपत में मशीन की चपेट में आकर कुचल गया ऑपरेटर का हाथ, फैक्ट्री मैनेजमेंट पर उठे सवाल; FIR दर्ज

    By Nand kishor Bhardwaj Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 10:46 AM (IST)

    सोनीपत के प्रहलादपुर स्थित भगवती पैकर्स में मशीन पर काम करते समय एक ऑपरेटर का हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ने फैक्टरी प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों ...और पढ़ें

    प्रहलादपुर स्थित भगवती पैकर्स में मशीन पर काम करते समय एक ऑपरेटर का दायां हाथ मशीन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। एआई इमेज

    प्रहलादपुर स्थित भगवती पैकर्स में मशीन पर काम करते समय एक ऑपरेटर का दायां हाथ मशीन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। एआई इमेज

    HighLights

    1. ऑपरेटर सतेश्वर प्रसाद का दायां हाथ मशीन में फंसा।

    2. फैक्टरी प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप।

    3. घायल ने एफआईआर, इलाज और मुआवजे की मांग की।

    संवाद सहयोगी, खरखौदा (सोनीपत)। प्रहलादपुर स्थित भगवती पैकर्स में मशीन पर काम करते समय एक ऑपरेटर का दायां हाथ मशीन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान दिल्ली निवासी सतेश्वर प्रसाद के रूप में हुई है। हादसे के बाद उसे उपचार के लिए ईएसआई अस्पताल रोहिणी ले जाया गया,बाद में उसे ईएसआई अस्पताल बसईदारापुर रेफर किया गया।

    पुलिस को बयान देने के लिए समय मांगा 

    पुलिस को सूचना मिली थी कि भगवती पैकर्स में काम करते समय सतेश्वर प्रसाद के हाथ में मशीन से चोट लगी है। सूचना पर पुलिस टीम ईएसआई अस्पताल रोहिणी पहुंची और घायल की एमएलसी प्राप्त की। इसमें चिकित्सक ने दाएं हाथ में क्रश इंजरी दर्ज की। घायल की हालत खराब होने के कारण उसके बेटे नवीन ने पुलिस को बयान देने के लिए समय मांगा था।

    मुआवजा दिलाने की मांग की 

    घायल ने अब पुलिस को दी शिकायत में फैक्टरी प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों में लापरवाही का आरोप लगाया है। उसने बताया कि हादसा 4 अगस्त को हुआ था। गंभीर चोट के कारण उसे आईसीयू में भी रखा गया और बाद में बसईदारापुर अस्पताल में भर्ती किया गया। शिकायतकर्ता ने मामले में एफआईआर दर्ज करने, ईएसआई दुर्घटना रिपोर्ट जमा करवाने तथा इलाज व मुआवजा दिलाने की मांग की है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।