सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत खराब होने के चलते उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह ठीक हैं और उन्हें चेस्ट फिजीशियन की देखरेख में रखा गया है।

उधर, हॉस्पिटल के एक सूत्र ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि वह एक रूटीन चेक-अप के लिए भर्ती है, लेकिन उन्हें पुरानी खांसी की समस्या है। साथ ही बताया कि वह चेक-अप के लिए आती रहती हैं, खासकर शहर में इस प्रदूषण के कारण। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें सोमवार शाम को भर्ती कराया गया था।