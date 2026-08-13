सोनिया गांधी के खिलाफ याचिका पर टला फैसला, नागरिकता से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का आरोप
द्वारका कोर्ट ने सोनिया गांधी के मतदाता सूची में नाम शामिल होने के मामले में फैसला टाल दिया है। यह मामला भारतीय नागरिक बनने से पहले उनके नाम को मतदाता ...और पढ़ें
HighLights
सोनिया गांधी मतदाता सूची मामले में फैसला टला
भारतीय नागरिक बनने से पहले नाम जुड़ने का आरोप
याचिकाकर्ता ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में कथित तौर पर भारतीय नागरिक बनने से पहले शामिल किए जाने के मामले में द्वारका कोर्ट ने बृहस्पतिवार को फैसला टाल दिया।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने को 13 अगस्त को पुनरीक्षण याचिका पर फैसला सुनाना था, लेकिन उनके अवकाश पर होने के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। अदालत ने 25 जुलाई को मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।
1983 से पहले मतदाता सूची में नाम होने का आरोप
यह मामला याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका से जुड़ा है। त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में वर्ष 1983 में भारतीय नागरिक बनने से पहले शामिल किया गया था।
उन्होंने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी, जिसे राउज एवेन्यू स्थित एसीजेएम की अदालत ने खारिज कर दिया था। इसी आदेश को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।
सोनिया गांधी की ओर से दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान सोनिया गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा और अधिवक्ता तरन्नुम चीमा ने पक्ष रखा था। उन्होंने अदालत में दलील दी कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए दस्तावेज प्रमाणिक नहीं हैं।
उनका कहना था कि यह जांच के नाम पर अनावश्यक रूप से मामले का दायरा बढ़ाने वाली प्रक्रिया है और एसीजेएम ने मामले को सही तरीके से खारिज कर दिया था।
याचिकाकर्ता ने एफआइआर दर्ज कर जांच की मांग की
वहीं, विकास त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बर्मन और अधिवक्ता नीरज पेश हुए थे। उन्होंने दलील दी कि प्रतिवादी यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भारतीय नागरिक बनने से पहले सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में किस आधार पर शामिल किया गया।
उन्होंने कहा कि बिना भारतीय नागरिक बने मतदाता सूची में नाम शामिल कराना संभव नहीं था और ऐसा फर्जी दस्तावेज या धोखाधड़ी के जरिए ही किया जा सकता था। इसलिए मामले में एफआइआर दर्ज कर जांच जरूरी है।
1980 की चुनाव आयोग की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने की मांग
गौरतलब हो कि18 अप्रैल को जवाबी दलीलें पूरी होने के बाद विकास त्रिपाठी ने वर्ष 1980 की चुनाव आयोग की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद 16 मई को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए आवेदन किया गया।
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चार जुलाई को सोनिया गांधी ने इस आवेदन पर अपना जवाब दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया था कि यदि सोनिया गांधी वर्ष 1983 में भारतीय नागरिक बनीं, तो उससे पहले उनके मतदाता बनने के मुद्दे को किस तरह नजरअंदाज किया जा सकता है।
अदालत ने यह भी कहा था कि मामला करीब आधी सदी पुराना है और प्राथमिकी की मांग के साथ जांच का दायरा काफी बढ़ रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति प्राप्त की है।
उनका दावा है कि इन दस्तावेजों से नाम जोड़ने और हटाने की परिस्थितियां सामने आती हैं तथा फर्जी घोषणा की जांच आवश्यक है। अब पुनरीक्षण याचिका पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा।
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