राहुल गांधी से अनशन तुड़वाना चाहते थे सोनम वांगचुक, कांग्रेस से जवाब न मिलने पर मंत्रियों ने पिलाया जूस
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने खुलासा किया कि उनकी पत्नी ने 26 दिन का अनशन राहुल गांधी से तुड़वाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। ...और पढ़ें
HighLights
सोनम वांगचुक ने राहुल गांधी से अनशन तुड़वाने की इच्छा जताई।
उनकी पत्नी गीतांजलि ने राहुल से संपर्क करने का प्रयास किया।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पताल में अनशन तुड़वाया।
जेएनएन, नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अपने 26 दिन के अनशन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथों तोड़ना चाहते थे। इसके लिए उनकी पत्नी गीतांजलि ने राहुल गांधी से संपर्क साधने के लिए खूब कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।
नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों को लेकर जंतर-मंतर पर अनशन करने वाले वांगचुक ने खुद यह बात उजागर की है। बता दें कि 23 जुलाई की रात वांगचुक को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया था। वह उस समय गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे।
सोनम वांगचुक ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, "वास्तव में, हम विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाथों अपना अनशन तुड़वाने के बारे में सोच रहे थे और गीतांजलि इस पर काम कर रही थीं। वह राहुल के खिलाफ नहीं थीं। वह पूरी कोशिश कर रही थीं कि राहुल गांधी मेरा अनशन तुड़वा सकें। उन्हें कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।"
वांगचुक ने कहा कि यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद में उनकी पत्नी को कांग्रेस नेतृत्व के बारे में की गईं टिप्पणियों को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा था। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपना अनशन समाप्त करने से पहले पर्दे के पीछे हुई घटनाओं का भी जिक्र किया।
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'मैंने कहा कि मैं अनशन तोड़ दूंगा'
वांगचुक ने कहा कि केंद्रीय मंत्री आधी रात अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने बताया, "मैंने कहा कि मैं अनशन तोड़ दूंगा, लेकिन खबर मेरी शर्तों पर जारी की जाएगी। तस्वीरों में विभिन्न विपक्षी नेता भी दिखें।"
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रिय मंत्रियों के साथ उनकी बैठक की तस्वीरें तय समय से पहले जारी कर दी गईं, जबकि उन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि तस्वीरें जारी नहीं की जाएंगी। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि वह इस घटना को लेकर नेताओं से निराश हुए हैं।