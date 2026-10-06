स्मार्ट क्लास की बड़ी स्क्रीन से बच्चों की आंखों पर बढ़ा खतरा, AIIMS में एक साल में आए 1500 मायोपिया के केस

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। कक्षाओं में स्मार्ट टीवी और स्मार्ट बोर्ड का बढ़ता उपयोग बच्चों की आंखों को खराब कर रहा है। एम्स के डा. राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र में एक वर्ष में पहुंचे 1500 अधिक बच्चों में मायोपिया मिला।

डा. राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र के शोधकर्ताओं का 2026 में नार्थ इंडिया मायोपिया स्टडी में प्रकाशित स्टडी के अनुसार दिल्ली के 20 स्कूलों में 9,884 बच्चों में से 1297 बच्चे (13.1 प्रतिशत) मायोपिया से प्रभावित मिले थे। इसका कारण लंबे समय तक पढ़ने-लिखने, कंप्यूटर, इंटरनेट मीडिया और वीडियो गेम के बढ़ते उपयोग को मायोपिया का खतरा बताया गया। इसके विपरीत प्रतिदिन दो घंटे से अधिक समय बाहर बिताने वाले बच्चों में मायोपिया का खतरा कम पाया गया।

दिल्ली में 45 लाख बच्चे, 1935 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास दिल्ली में 5643 स्कूलों में करीब 45 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 2688 सरकारी स्कूलों में करीब 72 प्रतिशत यानी लगभग 1935 में कार्यशील स्मार्ट क्लासरूम हैं। प्ले-ग्रुप और प्री-प्राइमरी कक्षाओं में भी कहानी, कविता, खेल और अन्य गतिविधियों के वीडियो बड़ी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं।

इससे छोटी उम्र से ही बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने की चिंता है। शिक्षाविद प्रोफेसर हंसराज सुमन के अनुसार बढ़ता स्क्रीन टाइम केवल आंखों और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि पढ़ाई पर भी असर डाल रहा है।

शिक्षाविद पंकज गर्ग के अनुसार तकनीक पढ़ाई का सहायक माध्यम है, लेकिन जब स्क्रीन किताब और शिक्षक से सीधे संवाद का विकल्प बनने लगे तो बच्चों की सीखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। उनके अनुसार स्क्रीन टाइम और पढ़ाई के बीच संतुलन जरूरी है।