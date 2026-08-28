दिल्ली में चाकू के बल पर युवक से लूट, विरोध करने पर किया हमला; ओखला फेज-3 से छह नाबालिग पकड़े

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं। चाकू के बल पर लूट और चाकू से वार करके हत्याएं अब आम हो गई हैं।

ताजा मामला 26 अगस्त का है। ओखला फेज तीन में चाकू दिखाकर 26 वर्षीय युवक को किशोरों के समूह ने लूट लिया। इस दौरान आरोपितों ने पीड़ित पर चाकू से हमला भी कर दिया जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह किशोर को पकड़ा है।