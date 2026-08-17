युवक की एड्रीनल ग्रंथि में 24 सेंटीमीटर और ढाई किलो वजनी ट्यूमर, दिल्ली में सर्जरी कर डॉक्टर ने बचाई जान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एड्रीनल ग्रंथि में 24 सेंटीमीटर लंबा और करीब ढाई किलो वजन का ट्यूमर था, दिल की धड़कन तेज हो जाती थी और असहनीय सर दर्द ने जीना मुश्किल कर दिया था। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने कठिन सर्जरी से दुर्लभ फियोक्रोमोसायटोमा ट्यूमर निकाल उसकी जान बचाई। ट्यूमर इतना बड़ा हो चुका था कि पैंक्रियाज और स्प्लीन से चिपक गया था। इसकी जटिल स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने न्यूनतम इनवेसिव तकनीक के बजाय ओपन सर्जरी का निर्णय लिया।



अस्पताल के यूरो-आंकोलाजिस्ट और रोबोटिक सर्जन डॉ. अश्विन माल्या ने बताया मरीज करीब छह महीने से पेट दर्द, वजन कम होने, बढ़े ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की समस्या से परेशान था। शुरुआत में उसने लक्षणों को गंभीरता से नहीं लिया और हर्बल उपचार पर निर्भर रहा। बाद में उसके डाक्टर रिश्तेदार को स्थिति सामान्य नहीं लगी तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। जांच में एड्रीनल ग्रंथि में बड़े ट्यूमर का पता चला।

ट्यूमर का आकार असामान्य रूप से बड़ा डॉ. अश्विन माल्या ने बताया कि ट्यूमर का आकार असामान्य रूप से बड़ा था और आसपास की महत्वपूर्ण संरचनाओं से चिपका हुआ था। ऐसे में इसे सुरक्षित तरीके से निकालना चुनौतीपूर्ण था। सर्जरी में जीआई सर्जन डॉ. सुरेश सिंघवी ने सहयोग किया। एंडोक्राइनोलाजिस्ट डॉ. सेतु गुप्ता ने आपरेशन से पहले मरीज को चिकित्सकीय रूप से स्थिर किया, जबकि एनेस्थीसियोलाजिस्ट डॉ. नितिन सेठी और उनकी टीम ने आपरेशन के दौरान लगातार निगरानी रखी।



डॉ. माल्या के अनुसार एड्रीनल ग्रंथियां दोनों किडनी के ऊपर स्थित होती हैं और शरीर में कई महत्वपूर्ण हार्मोन बनाती हैं। फियोक्रोमोसायटोमा में कैटेकोलामाइन हार्मोन का अधिक उत्पादन हो सकता है। इससे अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ना, सिरदर्द, दिल की धड़कन तेज होना और अधिक पसीना आना जैसे लक्षण हो सकते हैं।