सिग्नेचर ब्रिज की हर महीने होगी जांच, पांच साल तक चलेगा रखरखाव का कार्यक्रम; दिल्ली सरकार ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूराे, नई दिल्ली। रखरखाव न होने से पिछले कई सालों से बहदाल स्थिति में पहुंंच चुके सिग्नेचर ब्रिज के रखरखाव और मरम्मत का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने जुलाई में हुए विस्तृत निरीक्षण के बाद पुल की कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं।

इसमें पुल की नींव की सुरक्षा, लोहे के हिस्सों में लगी जंग को हटाना, निगरानी व्यवस्था को ठीक करना और पैदल चलने वाले रास्ते की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ महीने पहले ही सिग्नेचर ब्रिज की जिम्मेदारी सौंपी गई लोक निर्माण विभाग को कुछ महीने पहले ही सिग्नेचर ब्रिज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद विभाग ने पुल की स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया। इसमें पुल के ऊपरी ढांचे, नींव, जोड़, सड़क, 154 मीटर ऊंचे मुख्य पिलर, तारों, पहुंच मार्ग और पैदल रास्ते समेत कई हिस्सों की जांच की गई थी।

जांच में यमुना की ओर पुल की नींव के आसपास सुरक्षा के लिए लगाए गए हिस्से में टूट-फूट और नुकसान मिला है। पानी के अंदर और जमीन के नीचे मौजूद हिस्सों की पूरी जांच नहीं हो सकी है। ऐसे में इन हिस्सों की अलग से जांच कराई जाएगी। इसके तहत जमा मिट्टी और कचरा हटाने, क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत और जरूरत पड़ने पर नींव को पानी के बहाव से बचाने के अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे।

पैदल रास्ते के लोहे के ढांचे में भी काफी जंग मिली पुल के पैदल रास्ते के लोहे के ढांचे में भी काफी जंग मिली है। कई जगह जंग की मोटी परत जमने, रंग की परत उखड़ने और जोड़ वाले हिस्सों में नुकसान की पहचान हुई है। इन हिस्सों की जांच के बाद जरूरी मरम्मत की जाएगी।