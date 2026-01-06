दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 69 गोलियां मारकर डेरी संचालक की हत्या करने वाले दो शूटर मुठभेड़ में दबोचे

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के आया नगर में डेरी संचालक रतन लाल लोहिया की 69 गोलियां मारकर की गई नृशंस हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल दो शूटरों को द्वारका इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों के नाम कमल और नरेंद्र है। बीते तीन महीनों से फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी से पुलिस को मामले की पूरी साजिश उजागर होने की उम्मीद है।

पुलिस के मुताबिक, डेली संचालक की हत्या करने में कमल, नरेंद्र और अनुज शामिल थे। अब अनुज की गिरफ्तारी होना बाकी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रतन लाल लोहिया की हत्या आपसी रंजिश का नतीजा थी। बताया जा रहा है कि रतन लाल के विरोधियों ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए कुख्यात हिमांशु भाऊ गिरोह को सुपारी दी थी। इसी साजिश के तहत शूटरों ने दिनदहाड़े हमला कर 69 गोलियां दागीं, जिससे मौके पर ही रतन लाल की मौत हो गई। इस बर्बर वारदात से इलाके में दहशत फैल गई थी।