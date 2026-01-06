दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 69 गोलियां मारकर डेरी संचालक की हत्या करने वाले दो शूटर मुठभेड़ में दबोचे
दिल्ली पुलिस ने आया नगर में 69 गोलियां बरसाने के मामले में एक शूटर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। द्वारका इलाके में क्राइम ब्रांच और बदमाश के बीच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के आया नगर में डेरी संचालक रतन लाल लोहिया की 69 गोलियां मारकर की गई नृशंस हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल दो शूटरों को द्वारका इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों के नाम कमल और नरेंद्र है। बीते तीन महीनों से फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी से पुलिस को मामले की पूरी साजिश उजागर होने की उम्मीद है।
पुलिस के मुताबिक, डेली संचालक की हत्या करने में कमल, नरेंद्र और अनुज शामिल थे। अब अनुज की गिरफ्तारी होना बाकी है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रतन लाल लोहिया की हत्या आपसी रंजिश का नतीजा थी। बताया जा रहा है कि रतन लाल के विरोधियों ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए कुख्यात हिमांशु भाऊ गिरोह को सुपारी दी थी। इसी साजिश के तहत शूटरों ने दिनदहाड़े हमला कर 69 गोलियां दागीं, जिससे मौके पर ही रतन लाल की मौत हो गई। इस बर्बर वारदात से इलाके में दहशत फैल गई थी।
हत्या के बाद से ही दिल्ली पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थीं। तकनीकी निगरानी, मुखबिर तंत्र और लगातार छापेमारी के बावजूद आरोपी पुलिस को चकमा देते रहे।
आखिरकार क्राइम ब्रांच को आरोपियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली, जिसके आधार पर द्वारका में जाल बिछाया गया। जब पुलिस टीम ने दोनों बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटरों के पैरों में गोली लगी और उन्हें दबोच लिया गया।
यह भी पढ़ें- दिल्ली मेट्रो के स्टाफ क्वार्टर में लगी भीषण आग, पति-पत्नी और बच्ची की जलकर मौत
वहीं, घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वे पुलिस निगरानी में इलाज करा रहे हैं। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों से हत्या की साजिश, सुपारी देने वालों और इसमें शामिल अन्य बदमाशों के बारे में अहम जानकारियां मिल सकती हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस हत्याकांड से जुड़े बाकी आरोपियों और साजिशकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।