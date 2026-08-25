शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन का काम शुरू, एयरपोर्ट जाना होगा आसान; राजीव चौक-मजेंटा लाइन से सीधी कनेक्टिविटी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा मेट्रो कॉरिडोर पर केंद्रीय सचिवालय के बाद शिवाजी स्टेडियम स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह स्टेशन भूमिगत होगा और इसे शिवाजी एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाएगा।

मजेंटा और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए इंटरचेंज

इससे मजेंटा लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के यात्रियों को इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। येलो लाइन के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से भी इसे ट्रैवलेटर के माध्यम से जोड़ने की योजना है।

इसके निर्माण के बाद नोएडा, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और मध्य दिल्ली से मेट्रो के माध्यम से एयरपोर्ट पहुंचना आसान होगा। जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम मार्ग तक के मजेंटा लाइन को फेज-V(ए) के अंतर्ग सेंट्रल विस्टा तक विस्तार दिया जा रहा है।

9.913km लंबे कॉरिडोर पर होंगे 9 भूमिगत स्टेशन इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 9.913 किलोमीटर होगी और इसमें नौ भूमिगत स्टेशन शिवाजी स्टेडियम, युगे युगीन भारत, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वार मेमोरियल–हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ होगा।

इसी कॉरिडोर के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य 24 जून, 2026 को आरंभ किया गया था। सोमवार को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने रखी शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। कहा, मेट्रो के निरंतर विस्तार ने दिल्ली की तस्वीर बदल गई है। यह स्टेशन भूमि के 38 मीटर नीचे होगा जो लगभग 12 मंजिला भवन की ऊंचाई के बराबर है।