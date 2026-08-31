शिमला-कालका रेल खंड पर भूस्खलन के बाद रेलवे अलर्ट मोड पर, संवेदनशील स्थानों की बढ़ी निगरानी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मानसून के दिनों में सुरक्षित रेल परिचालन की चुनौती होती है। शिमला-कालका रेल खंड पर भूस्खलन के बाद रेलवे प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि रेलकर्मी पूरी तरह से सतर्क हैं। शिमला-कालका रेल खंड पर हुए भूस्खलन के बाद त्वरित कार्रवाई की गई और 400 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित किया गया है।

भूस्खलन और जलजमाव पर विशेष नजर मानसून के दिनों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने के साथ ही ट्रैक तक पानी पहुंचने के मामले सामने आते हैं। इससे सुरक्षित ट्रेन परिचालन में समस्या होती है। इसे ध्यान में रखकर ट्रैक की निगरानी बढ़ा दी गई है। भूस्खलन और जलजमाव को लेकर संवेदनशीन स्थानों की विशेष रूप से निगरानी की जा रही है।