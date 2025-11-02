शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो और मुद्रा लोन के नाम पर 35 लाख की ठगी, दिल्ली के तीन कारोबारी हुए शिकार

शमसे आलम, बाहरी दिल्ली। उत्तरी-पश्चिमी जिला में रहने वाले तीन अलग-अलग कारोबारियों से शेयर ट्रेडिंग व क्रिप्टो करेंसी में अधिक मुनाफा देने व मुद्रा लोन के नाम पर करीब 35 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों की शिकायत पर उत्तरी-पश्चिमी जिला साइबर थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपितों के मोबाइल नंबर और जिस बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए गए थे, उसकी जांच कर आरोपियों की पहचान की कोशिश कर रही है।

फेसबुक पर दोस्ती कर व्यापारी से 14.71 लाख की ठगी उत्तर पश्चिम जिले के साइबर पुलिस में आनलाइन ठगी की शिकायत लेकर पहुंचे सचिन चौहान ने पुलिस को बताया कि वह फेसबुक पर एक महिला के संपर्क में आया, जिसने खुद को एक अमेरिकी कंपनी से जुड़ी सफल व्यवसायी बताया। महिला ने उसे कपड़ों के व्यापार और क्रिप्टो करेंसी निवेश में मुनाफे का लालच देकर धोखे से 14.71 लाख ठग लिए।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि फरवरी 2025 में महिला ने पहले फेसबुक और फिर दो वाट्सएप नंबर के माध्यम से बातचीत की। उसके झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने अपने इंडियन ओवरसीज बैंक खाते से तीन अलग-अलग लेनदेन में कुल 14.71 लाख रुपये ट्रांसफर किए। यह राशि तीन बैंक के खातों में भेजी गई।

सचिन चौहान ने बताया कि शुरू में आनलाइन प्लेटफार्म पर रकम बढ़ती दिखाई दी, लेकिन जब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की तो उनसे और निवेश करने को कहा गया। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ। मुद्रा लोन के नाम पर 29 हजार 500 रुपये कर दिए पार उत्तर पश्चिम जिला में दिनेश नाम के शख्स से मुद्रा लोन दिलाने का झांसा देकर 19 हजार 500 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित दिनेश कुमार ने साइबर पुलिस से बताया कि एक दिन उन्होंने इलाके में एक संस्था का पोस्टर देखा। इसमें जरूरतमंद लोगों को मुद्रा लोन देने की बात लिखी थी। पीड़ित ने पोस्टर पर दिए नंबर से संपर्क किया। अगले दिन एक महिला ने उनको फोन किया और लोन देने की गारंटी दी।

लोन लेने की हामी भरने पर महिला ने उनके वाट्सएप नंबर पर एक बैंक खाता का नंबर भेजा। साथ ही कहा कि बैंक खाते में फाइल चार्ज के रूप में 15 सौ रुपये जमा करना है। उसके बाद फिर उन्होंने तीन बार रुपए की मांग की। दूसरी बार उनसे 10 हजार रुपये और फिर साढ़े 19 हजार रुपए डलवाए। पीड़ित उनके कार्यालय के दिए पते पर गुरुग्राम पहुंचे लेकिन वहां संस्था का कोई कार्यालय नहीं मिला। पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर इसकी शिकायत की।

बुजुर्ग से आनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 20 लाख रुपये की ठगी उत्तर पश्चिम जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में आनलाइन निवेश के नाम पर हुई 20 लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित राजेश कुमार जैन (67) ने पुलिस को बताया कि उन्हें वाट्सएप ग्रुप पर 'Profit Pulse India' के माध्यम से ठगी का शिकार बनाया गया।

जैन ने बताया कि पांच जुलाई को उन्हें ग्रुप का इनवाइट लिंक मिला जिसमें निवेश और शेयर ट्रेडिंग से जुड़े संदेश आते थे। 31 जुलाई को ग्रुप में एक विदेशी व्यक्ति मैनेजर क्लेटन को जोड़ा गया, जिसे निवेश सलाहकार बताया गया। उसने दावा किया कि वह इंटरनेशनल प्री-मार्केट शेयर ट्रेडिंग करवाता है और भारी मुनाफा दिला सकता है।