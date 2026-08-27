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दिल्ली: चोरी की रकम से पत्नी को दिलवाए गहने, बाइक पर साली को घुमा रहा था बदमाश; गिरफ्तार

By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Kapil Kumar
Updated: Thu, 27 Aug 2026 03:56 PM (IST)

शाहदरा पुलिस ने घोषित बदमाश इशु उर्फ भूरा को पांच लाख रुपये की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ...और पढ़ें

बदमाश गिरफ्तार।

बदमाश गिरफ्तार।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में शाहदरा थाना के घोषित बदमाश इशु उर्फ भूरा द्वारा किए जा रहे सक्रिय अपराध के चलते पुलिस ने उसे छह माह के लिए दिल्ली से बाहर (तड़ीपार) किया हुआ था।

इसी बीच बदमाश ने लाहौरी गेट स्थित नया बाजार में एक दुकान से पांच लाख रुपये चोरी कर लिए। चोरी की रकम से पत्नी को ढाई लाख रुपये के गहने दिलवाए। घर के लिए नया बेड, सोफा, एसी, फ्रीज खरीदा।

नई पल्सर बाइक खरीदकर साली को घुमा रहा था। इसी दौरान शाहदरा पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पास चोरी के 70 हजार रुपये पुलिस ने बरामद किए हैं।

5 लाख रुपये की चोरी हुई

जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि सूचना मिली थी कि 13 अगस्त को नया बाजार में पांच लाख रुपये की चोरी हुई थी। चोरी करने वाला बदमाश 24 अगस्त को लोनी रोड पर आने वाला है।

पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया

पुलिस ने हेड कॉन्स्टेबल मोनू कुमार, प्रदीप, सचिन व कॉन्स्टेबल कमलेश की एक टीम बनाई। टीम ने जाल बिछाया। बदमाश जैसे ही साली के साथ पल्सर बाइक से वहां पर पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया जबकि साली को छोड़ दिया।

बदमाश पर पर चोरी, सट्टा, समेत कई धाराओं में कई आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस ने उसे कुछ सप्ताह पहले दिल्ली आउट किया था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने इसकी साली के घर से चोरी के 70 हजार रुपये बरामद किए थे।

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आरोपी ने बताया कि चोरी की रकम से उसने पत्नी को गहने व घर का सामान खरीदकर दे दिया था। बची रकम से एक बाइक खरीदी और अपनी साली के साथ रह रहा था।