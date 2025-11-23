Delhi Crime: शाहबाद डेरी इलाके में युवक का शव मिलने से हड़कंप, संदिग्ध हालात में मिली लाश; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र में शनिवार को एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। स्थानीय लोगों ने मृतक को सड़क किनारे पड़ा देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही शाहबाद डेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

शव शाहबाद डेरी स्थित सीएनजी पंप के पास मिला। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि मृत्यु किसी बीमारी, नशा करने या अन्य किसी आंतरिक कारण से हुई हो सकती है।

हालांकि, पुलिस ने फिलहाल किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि युवक वहां कैसे पहुंचा और उसके साथ कोई व्यक्ति था या नहीं।

मृतक के पास से कोई ऐसा दस्तावेज या मोबाइल फोन नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान तुरंत हो सके। शव को सुरक्षित रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों का स्पष्ट पता चलेगा। आसपास के थानों में लापता लोगों की रिपोर्ट भी मिलान की जा रही है ताकि मृतक के परिजनों का पता लगाया जा सके।