AAP विधायक विशेष रवि के चुनाव के खिलाफ भाजपा नेता की याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है, जिसमें फरवरी 2020 में दिल्ली के करोल बाग से आप विधायक विशेष ...और पढ़ें
HighLights
सुप्रीम कोर्ट आप विधायक विशेष रवि के चुनाव पर करेगा विचार।
भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया ने दी है चुनौती।
शैक्षणिक योग्यता में गलत जानकारी का आरोप है।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें फरवरी 2020 में दिल्ली के करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विशेष रवि के चुनाव को चुनौती दी गई थी। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ चंदोलिया की अपील पर रवि को नोटिस जारी किया।
चंदोलिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि इसमें कानून से जुड़ा एक सवाल शामिल है। वकील ने कहा, "क्या फार्म 26 में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के दायरे में आएगा।" हाई कोर्ट ने चार मई को चंदोलिया की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह अब बेअसर हो गई है, क्योंकि 2020 में चुनी गई विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और 2025 में नए चुनाव हो चुके हैं।
'आप विधायक के चुनावी हलफनामे में बताई गई शैक्षणिक योग्यता गलत'
2020 में दायर अपनी चुनाव याचिका में, चंदोलिया, जिन्हें भाजपा ने करोल बाग से रवि के खिलाफ मैदान में उतारा था, ने आरोप लगाया था कि आप विधायक के चुनावी हलफनामे में बताई गई शैक्षणिक योग्यता गलत थी। चंदोलिया ने आरोप लगाया था कि रवि का यह दावा गलत था कि उन्होंने 2003 में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग से 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की थी। इसलिए, उन्होंने मांग की थी कि करोल बाग सीट के चुनाव परिणाम को अमान्य घोषित किया जाए।