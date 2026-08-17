AAP विधायक विशेष रवि के चुनाव के खिलाफ भाजपा नेता की याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें फरवरी 2020 में दिल्ली के करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विशेष रवि के चुनाव को चुनौती दी गई थी। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ चंदोलिया की अपील पर रवि को नोटिस जारी किया।

चंदोलिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि इसमें कानून से जुड़ा एक सवाल शामिल है। वकील ने कहा, "क्या फार्म 26 में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के दायरे में आएगा।" हाई कोर्ट ने चार मई को चंदोलिया की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह अब बेअसर हो गई है, क्योंकि 2020 में चुनी गई विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और 2025 में नए चुनाव हो चुके हैं।