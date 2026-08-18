गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट पर सुनवाई जल्द, एनबीसीसी की याचिका पर नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है, जिसमें सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए रेरा अनुपालन से छूट देने से इनकार करने वाले एनक्लैट के आदेश को चुनौती दी गई है।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी की याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दी।
एनक्लैट के सुपरटेक प्रोजेक्ट्स पर रेरा छूट से इनकार को चुनौती।
केंद्र सरकार और सुपरटेक के पूर्व निदेशक से जवाब मांगा।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य स्वामित्व वाली एनबीसीसी की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें एनक्लैट के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी, जिसने गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत सुपरटेक लिमिटेड के 16 आवासीय प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए रेरा के तहत अनुपालन से कोई भी छूट देने से इनकार किया था।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्या बागची और वी.मोहन की पीठ ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार और सुपरटेक के पूर्व निदेशक राम किशोर अरोड़ा से जवाब मांगा। एनबीसीसी के लिए उपस्थित अटार्नी जनरल आर.वेंकट्रमणि ने कहा कि यह मुद्दा रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 (रेरा) के प्रविधानों से अनुपालन में छूट देने से संबंधित है।
लंबित मामलों पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया
पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार 24 सितंबर को किया जाएगा और मामले को लंबित मामलों के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनक्लैट) ने 12 दिसंबर, 2024 को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) एनबीसीसी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक में 49,748 घरों के 16 आवासीय प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का निर्देश दिया था। लगभग 27,000 घर खरीदार इन प्रोजेक्ट्स में घरों की प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
सुपरटेक के 16 आवासीय प्रोजेक्ट्स को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश
लगभग दो दशकों से अपने सपनों के घरों की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हजारों परेशान घर खरीदारों की मदद के लिए 5 फरवरी को शीर्ष अदालत ने एनक्लैट के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें एनबीसीसी को सुपरटेक के 16 आवासीय प्रोजेक्ट्स को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने एनबीसीसी द्वारा पूर्ण किए जाने वाले निर्माण कार्य को रोकने वाले किसी भी आदेश को पारित करने से सभी न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों को भी रोक दिया था। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) ने एनक्लैट के समक्ष सुपरटेक के लंबित प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए संदर्भ की शर्तें प्रस्तुत की थीं। पीएसयू ने 16 प्रोजेक्ट्स को तीन चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव दिया था।
लंबित परियोजनाएं
चरण एक के तहत एनबीसीसी ने इको विलेज-2 (ग्रेटर नोएडा), रोमानो (नोएडा), केपटाउन (नोएडा), कजार स्वीट्स (ग्रेटर नोएडा), इको विलेज-3 (ग्रेटर नोएडा), स्पोर्ट्स विलेज (ग्रेटर नोएडा) और इको-सिटी (नोएडा) को पूरा करने का प्रस्ताव दिया था। चरण-2 के तहत एनबीसीसी ने एनक्लैट के समक्ष अपने आवेदन के अनुसार नार्थआइ (नोएडा), अपकंट्री (यमुना एक्सप्रेसवे), इको विलेज-1 (ग्रेटर नोएडा), मेरठ स्पोर्ट्स सिटी (मेरठ) और ग्रीन विलेज (मेरठ) को पूरा करने का प्रस्ताव दिया था। चरण तीन के लिए एनबीसीसी ने हिलटाउन (गुरुग्राम), अराविले (गुरुग्राम), रिवरक्रस्ट(रुद्रपुर), दून स्कावायर (देहरादून) और मिकासा (बेंगलुरु) को पूरा करने का प्रस्ताव दिया था।