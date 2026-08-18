गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट पर सुनवाई जल्द, एनबीसीसी की याचिका पर नोटिस जारी

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य स्वामित्व वाली एनबीसीसी की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें एनक्लैट के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी, जिसने गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत सुपरटेक लिमिटेड के 16 आवासीय प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए रेरा के तहत अनुपालन से कोई भी छूट देने से इनकार किया था।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्या बागची और वी.मोहन की पीठ ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार और सुपरटेक के पूर्व निदेशक राम किशोर अरोड़ा से जवाब मांगा। एनबीसीसी के लिए उपस्थित अटार्नी जनरल आर.वेंकट्रमणि ने कहा कि यह मुद्दा रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 (रेरा) के प्रविधानों से अनुपालन में छूट देने से संबंधित है।

लंबित मामलों पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार 24 सितंबर को किया जाएगा और मामले को लंबित मामलों के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनक्लैट) ने 12 दिसंबर, 2024 को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) एनबीसीसी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक में 49,748 घरों के 16 आवासीय प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का निर्देश दिया था। लगभग 27,000 घर खरीदार इन प्रोजेक्ट्स में घरों की प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

सुपरटेक के 16 आवासीय प्रोजेक्ट्स को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश लगभग दो दशकों से अपने सपनों के घरों की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हजारों परेशान घर खरीदारों की मदद के लिए 5 फरवरी को शीर्ष अदालत ने एनक्लैट के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें एनबीसीसी को सुपरटेक के 16 आवासीय प्रोजेक्ट्स को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

अदालत ने एनबीसीसी द्वारा पूर्ण किए जाने वाले निर्माण कार्य को रोकने वाले किसी भी आदेश को पारित करने से सभी न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों को भी रोक दिया था। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) ने एनक्लैट के समक्ष सुपरटेक के लंबित प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए संदर्भ की शर्तें प्रस्तुत की थीं। पीएसयू ने 16 प्रोजेक्ट्स को तीन चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव दिया था।