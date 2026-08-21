अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे CJP प्रवक्ता सौरभ दास, निजी जानकारी फैलाने का आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने दिल्ली हाई कोर्ट में कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

सौरव दास ने अभिजीत पर उनकी निजी जानकारी को सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप लगाया है। सौरव दास ने उनसे जुड़ी निजी जानकारी को सोशल मीडिया पर वायरल करने पर स्थायी रोक लगाने की मांग की है।

सुरक्षा के अधिकार के उल्लंघन का दावा

उन्होंने मामले में गूगल और एक्स कार्प को भी प्रतिवादी बनाया गया है। सौरव दास ने अपनी निजता, सम्मान और सुरक्षा के अधिकार के उल्लंघन का दावा किया गया है।

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दास ने अपनी निजी जिंदगी में दखल और उसे सार्वजनिक करने के लिए प्रतिवादियों से मुआवजा के साथ-साथ स्थायी रोक की मांग की है।