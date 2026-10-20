सौरव दास और आशुतोष रांका ने दिल्ली हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के फैसले को दी चुनौती

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने के विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाैती दी है।

दोनों के वकीलों ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है। सोमवार को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने सौरव दास और आशुतोाश रांका की हिरासत को 21 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था।