सौरव दास और आशुतोष रांका ने दिल्ली हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के फैसले को दी चुनौती
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने अपनी न्यायिक हिरासत बढ़ाने के मामले में दिल्ली हाई ...और पढ़ें
HighLights
सौरव दास, आशुतोष रांका ने न्यायिक हिरासत को हाई कोर्ट में चुनौती।
विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के हिरासत बढ़ाने के निर्णय के खिलाफ याचिका।
21 अक्टूबर तक बढ़ी हिरासत, तत्काल सुनवाई की मांग की गई।
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने के विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाैती दी है।
दोनों के वकीलों ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है। सोमवार को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने सौरव दास और आशुतोाश रांका की हिरासत को 21 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था।