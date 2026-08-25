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दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा को नई जिम्मेदारी, होम गार्ड्स निदेशालय में OSD बने

By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
Updated: Tue, 25 Aug 2026 07:34 PM (IST)

दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा को होम गार्ड्स निदेशालय में ओएसडी नियुक्त किया गया है। वे 1 अक्टूबर 2026 से होम गार्ड्स के महानिदेशक का कार्यभार संभालेंगे।

आईपीएस अधिकारी सतीश गोलछा होम गार्ड्स निदेशालय में ओएसडी नियुक्त।

आईपीएस अधिकारी सतीश गोलछा होम गार्ड्स निदेशालय में ओएसडी नियुक्त।

HighLights

  1. सतीश गोलछा होम गार्ड्स निदेशालय में ओएसडी नियुक्त।

  2. 1 अक्टूबर 2026 से संभालेंगे डीजी होम गार्ड का पद।

  3. वर्तमान डीजी के सेवानिवृत्त होने तक रहेंगे ओएसडी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा को होम गार्ड्स निदेशालय में ओएसडी नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उपराज्यपाल ने आईपीएस अधिकारी सतीश गोलछा को मौजूदा डीजी होम गार्ड वीरेंद्र सिंह, आईपीएस के 30 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने तक ओएसडी के रूप में तैनात करने का आदेश दिया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सतीश गोलछा 1 अक्टूबर 2026 से होम गार्ड्स के महानिदेशक का कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे गोलछा को एक उपलब्ध पद धारण कराएं, जब तक वे डीजी होम गार्ड का पद नहीं संभाल लेते।

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आदेश गृह विभाग के उप सचिव ने जारी किया

यह आदेश गृह विभाग के उप सचिव रमेश कुमार द्वारा 25 अगस्त को जारी किया गया है। इसमें पुलिस आयुक्त, गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री सचिवालय समेत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया है।

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