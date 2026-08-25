दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा को नई जिम्मेदारी, होम गार्ड्स निदेशालय में OSD बने

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा को होम गार्ड्स निदेशालय में ओएसडी नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उपराज्यपाल ने आईपीएस अधिकारी सतीश गोलछा को मौजूदा डीजी होम गार्ड वीरेंद्र सिंह, आईपीएस के 30 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने तक ओएसडी के रूप में तैनात करने का आदेश दिया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सतीश गोलछा 1 अक्टूबर 2026 से होम गार्ड्स के महानिदेशक का कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे गोलछा को एक उपलब्ध पद धारण कराएं, जब तक वे डीजी होम गार्ड का पद नहीं संभाल लेते।