दिल्ली से मुंबई और पटना तक क्रिकेट टैलेंट की तलाश, 10 शहरों में होंगे ओपन ट्रायल; STCL पोर्टल पर करें Apply

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के उभरते क्रिकेट सितारों को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने सैल्यूट तिरंगा क्रिकेट लीग (एसटीसीएल) के राष्ट्रव्यापी प्रतिभा खोज अभियान की शुरुआत कर दी है। नई दिल्ली के होटल ली मेरिडियन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई और देश के 10 प्रमुख शहरों में निःशुल्क ओपन ट्रायल की घोषणा की गई।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुटे दिग्गज कार्यक्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं बीसीसीआई चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष चेतन शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा, एसटीसीएल चेयरमैन राजेश झा, वाइस चेयरमैन रवि चिकारा और डायरेक्टर मुकेश कुमार सिंह सहित क्रिकेट जगत के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

चेतन शर्मा बोले- प्रतिभा को सही अवसर चाहिए चेतन शर्मा ने कहा, 'हर खिलाड़ी में कुछ बड़ा हासिल करने की क्षमता होती है, लेकिन उस प्रतिभा को सही अवसर, मार्गदर्शन और सहयोग की जरूरत होती है। हमारा उद्देश्य देश के अलग-अलग हिस्सों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, कोचिंग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। क्रिकेट ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब समय है कि हम देश के युवा खिलाड़ियों को कुछ वापस दें।'

लीग में 8 टीमें, मुकाबले नाथद्वारा में सैल्यूट तिरंगा क्रिकेट लीग में देशभर की 8 फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा लेंगी। लीग के सभी मुकाबले राजस्थान के नाथद्वारा स्थित समराज क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। चयनित खिलाड़ियों को यात्रा, भोजन, आवास, यूनिफॉर्म और अनुभवी कोचों के मार्गदर्शन सहित प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

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तीन चरणों में होंगे ओपन ट्रायल युवा क्रिकेट प्रतिभाओं की खोज के लिए देश के प्रमुख शहरों में चरणबद्ध ओपन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। पहले चरण में: लखनऊ, पटना और कोलकाता

लखनऊ, पटना और कोलकाता दूसरे चरण में: मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु

मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु तीसरे चरण में: चंडीगढ़, जयपुर और दिल्ली दिग्गजों ने की सराहना पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रतिभा खोज अभियान देश के विभिन्न हिस्सों में छिपी क्रिकेट प्रतिभाओं को पहचानने और आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। एसटीसीएल चेयरमैन राजेश झा ने कहा, 'हमारा लक्ष्य देश के हर कोने की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है।'